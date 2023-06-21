中國TikTok、微博網紅公眾裸露風氣日益嚴重，最近TikTok用家「中國女孩」，發布一段在泰國清邁拍攝的意淫脫衣影片，令泰國網民震怒！



篤篤車震跳豔舞

「中國女孩」（chinese girl (@huanxi59) 的影片在泰國清邁一部傳統「篤篤」的士的車尾廂拍攝，她大膽露出性感內衣騷首弄姿，由於有一定車速，畫面有點震，記者更擔心她沒有握扶手，會不會被拋下車。

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利申：「中國女孩」不肯定是中國人

利申，這位名為「金」的TikTok網姐只是網名叫「中國女孩」，影片其實沒有對白，不必一定是中國人。她經常在TikTok平台發布性感影片，身材「不科學」得有點像整形、修圖，本來收視點擊也不算很高，但今次就正式「淫出國際」，相信戶口很快就會被TikTok封鎖。

@huanxi59 截圖

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泰國人拳頭硬晒

影片發布後，不單引發泰國網友熱議，泰國網媒《Sanook》亦引述影片作出報導，當地人認為此行為破壞清邁市容，紛紛要求別再拍攝這類不道德影片。而今次事件，由於與一部當地的「篤篤車」有關，當地執法人員向司機問話，對方解釋他的確將的士包租了給一組遊客，但開車後他就專心駕駛，不知道後座正在拍片。

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泰國總理早前嚴懲當眾裸露

泰國作為佛教國家，對於在公眾地方進行性感、意淫的裸露行為非常忌諱，比如4月潑水節，泰國總理更特別下令，嚴禁穿著挑逗意味的衣服、也不可以藉潑水活動之機裸露，諱者判罰最高5000泰銖（約1100港元），聽說當時仍然有辣妹濕身露奶，令泰國總理帕拉育極度憤怒！如果他看到這條淫片，相信一定會下令找出涉事者、加以處罰。