根據天文台的的預測，未來九日（22～30日）都有驟雨，少不了要用到抽濕機會幫助除濕。開抽濕機當然每個人都會，但清理水箱即很多時都會忽略。台電近日分享抽濕機水箱太滿的話，會出現的兩個危險，甚至有機會令抽濕機短路起火。



抽濕機水箱滿水

大多抽濕機水箱，都有設有感應器，當水量上升到一定水平時，磁石會碰到感應唔令抽濕機暫停運作，避免水箱內的污水溢出。不過也不能完全依賴感應器，如日常沒有倒水習慣，感應器又失靈的話，溢出的水有機會令抽濕機產生短路，碰到電線更有機會導致漏電起火。

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水箱易養細菌

另外，水箱長期積水，有機會滋生細菌，甚至青苔，影響家居衛生。同時，水箱中的濕氣會令抽濕機內部零件受潮，長期會使零年生鏽，增加運作故障率。台電電力炒絲團建議，用家除要定期倒走積水外，更要定期清潔水箱，以免細菌滋生。

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資料來源：Facebook@台電電力粉絲團