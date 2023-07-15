Benz EQE SUV電動車試駕｜Mercedes Benz近年於電動車界表現活躍，除了早前推出的EQA、EQB、EQC、EQE和EQS等熱賣車款外，現在又輪到EQE SUV登場了。EQE SUV是EQE的SUV版本，對於不太喜歡行政房車類別的EQE或EQS，又不想選擇入門級的EQA或EQB的消費者來說，這款新車是一個不錯的選擇。



Benz最新推出的EQE SUV與EQE相比有一些不同之處，包括車身稍短、空間更寬敞，性能出眾，配備豪華，而且還具有可升級的MBUX Hyperscreen和Burmester音響系統等功能。EQE SUV在香港市場推出的售價為96萬港元，雖然相對其他電動SUV貴了一些，但無論性能還是外貌都非常吸引人。

EQE SUV採用了全新的空氣動力學設計，車身風阻系數低於0.25，即使外型較高身且圓潤，也能節省能源。車內設計舒適寬敞，尤其是後座空間更加寬敞，且座椅舒適度較佳。行李箱容量為520升，若需要載客和貨物同時兼顧，可將後座椅背向前傾10度，行李箱容量可提升至580升。EQE SUV的性能也相當出眾，提供高達292匹馬力，搭載89kWh電池，官方指出根據WLTP測試，續航里程可達561公里，實際駕駛時至少可行駛約480公里，充電時間也相對較快。EQE SUV還具有多項安全駕駛系統和可升級的懸掛系統，提供靈活的操控性能。

雖然EQE SUV的加速性能相對較慢，官方指標為0-100公里加速需時6.6秒，與其他電動車相比較一般。然而，EQE SUV主打舒適感，作為家庭車型，舒適性是最重要的考慮因素。車內設計有著典型的歐洲車風格，如舒適的座椅、氛圍燈等，為乘客提供良好的體驗。EQE SUV的價格在96萬港元，雖然不算低廉，但如果喜歡歐洲車且需要家庭車型，這款車值得考慮。對於有一些額外預算的消費者來說，可以選擇加入一些附加選項，例如空氣懸掛和後軸轉向功能，以提升駕駛感受和舒適度，增加樂趣。對於大多數消費者來說，EQE SUV是一款具有舒適感和豪華配置的優秀選擇。

+ 10

記者對EQE SUV的評價便是車內設計舒適寬敞，性能出眾，且配備豪華，可作為家庭車型的不錯選擇。EQE SUV具有空氣動力學設計，行李箱容量和後座空間皆可彈性調整。雖然加速性能相對一般，但整體而言，EQE SUV在舒適性和實用性方面表現出色。唯一的一些小缺點是車門下腳踏不夠闊，下車時可能不太方便；然而，這些都不足以成為決定因素。無論如何，EQE SUV在市場上具有競爭力，是一款值得考慮的電動SUV車型。

👉 Benz電動車EQE SUV正式抵港 新車規格及售價曝光｜尖沙咀限時展出

👉 Benz EQE 350+試駕｜更前衛4門電動房車！比E-Class性價比更高

香港島區充電站請看👉電動車充電站2023｜全港18區5000+個充電位置一覽｜香港島區

新界及離島區充電站請看👉電動車充電站2023｜全港18區5000+個充電位置一覽｜新界及離島區

九龍區充電站請看👉電動車充電站2023｜全港18區5000+個充電位置一覽｜九龍區