ACGHK 2023 香港動漫電玩節 2023 將於7月28日（五）至8月1日（二）於灣仔會展舉行，疫情終於完結、今年入場安排會有甚麼變化？Cosplayer還需要戴口罩嗎？



特別追加｜動漫節八號或以上熱帶氣旋警告信號下特別安排

由於超強颱風杜蘇芮在7月26日晚將進入本港800公里範圍，天文台今晚預計將掛一號風球，所以動漫節大會已公開相應安排預告，各位準備入場的朋友請留意：

展覽會開放前

1. 於 7 月 28 日至 8 月 1 日，如天文台在早上 8 時正前發出八號或以上熱 帶氣旋警告信號，展覽會將暫時關閉，直至天文台改發較低信號後兩小 時重開。



2. 於 7 月 28 日至 7 月 31 日，如天文台在下午 2 時前除下或改發三號或以 下熱帶氣旋警告信號，展覽會將於改發信號後兩小時重開。



3. 於 7 月 28 日至 7 月 31 日，如天文台在下午 2 時後仍未除下或改發三號 或以下熱帶氣旋警告信號，展覽會將暫停一天。



4. 於 8 月 1 日，如天文台在下午 1 時前除下或改發三號或以下熱帶氣旋警 告信號，展覽會將於改發信號後兩小時重開。



5. 於 8 月 1 日，如天文台在下午 1 時後仍未除下或改發三號或下以熱帶氣 旋警告信號，展覽將會提早結束。



展覽會進行期間

1. 如天文台發岀預警，將於展覽期間發出八號或以上熱帶氣旋警告信號，售 票處將停止運作，停止觀眾進場，大會亦會作出廣播，宣佈展覽會即將關 閉，並請在場的參觀人士盡快離開會場。



2. 如天文台未能發岀預警，將於展覽期間發出八號或以上熱帶氣旋警告信號， 售票處將停止運作，停止觀眾進場，大會亦會作出廣播，宣佈展覽會立即 關閉，並請在場的參展商及參觀人士盡快離開會場。



沒強制戴口罩｜Coser限露胸露腿指示已消失

今年隨著香港已取消口罩令，一般入場人士及Cosplayer都不用強制式戴口罩。另外，第23屆動漫節曾推出「限性感令」指引，Coser嚴禁露出胸下側及露腿，不過此規定去年飽受批評，記者在ACGHK 2023的官方指引中，已看不見相關條款圖文。（詳細以大會公布為準）

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今年Coser唔使再戴口罩喇！(鍾世傑 攝)

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動漫節2023舞台活動節目表將陸續更新（敬請留意）

以下快閱卡方便快速了解動漫節2023，下方依有一般圖文，可按喜好點擊放大收看



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去年動漫節場內盛況（HK01相片）

動漫節2023｜NIJISANJI EN VTuber 7.31來場

NIJISANJI EN VTuber組合Luxiem成員Mysta Rias將會喺7月31日下午1:45岀席香港動漫電玩節主舞台Live Panel！這位擁有百萬訂閱的YouTube金盾直播主，昨晚忽然宣布畢業，所以今次見面會就更加難得！👉想去香港動漫電玩節2023見Mysta Rias？上01Space預購ACGHK2023入場門票啦（LINK）

動漫節2023｜必搶玩具推薦

今年有大量商戶參加，會場才有的優惠、限定品多都數不完，以下精選20件必搶推薦，包括多款高達特別色模型、完成品，此外還有Hot Toys、千值練等品牌參展，25款推薦必買玩具，可點擊連組收看：動漫節2023必搶玩具推薦：高達、Hot Toys、變形金剛

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千值練搶限定100名75折買「鐵機巧 天火文裝甲」

Sentinel千值練攤位主打FLAME TOYS近「鐵機巧」變型金剛系列，最吸引是限量100個75折訂購Optimus Prime Jet Power Aromr 天火文裝甲名額，原價約＄5500，折實價$4099，足足平過千！

動漫節BANDAI新貨｜飛翼高達QMSV mini盲盒｜模型／景品／Figure

《幪面超人Black》x 本地名設計師Chino Lam 手繪風Tee／門簾

鮪魚先輩、JIRO魚搪膠創作人Chino Lam（林輝），未獨立出道製作Art Toys前，原來曾於香港BANDAI擔任美術設計多年，對高達、拉打等日本ACG角色非常熟悉，在動漫節他將聯同MEDIALINK推出兩款手繪風的《幪面超人Black》黑日、影月tee／門簾／大型電腦檯軟墊。兩張插畫以及水墨毛筆字均出自Chino手筆。（攤位：B01 ）

Chino本人是BLACK超級fans，早前特別帶同自己的創作去找倉田哲夫簽名。（非賣品）

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去年Cosplay圖片回顧｜Cosplay相片全集7月30日Day 2

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舞台活動節目表將陸續更新（敬請留意）

伊織萌8月1日 現身

ACG主舞台其中一個重點活動「亞太區Cosplay 嘉年華」，今年有日本Cosplay天后伊織萌來場，另外還有台灣、法國、菲律賓以及我們香港的Cosplayer／Coser隊伍上台，咪錯過！8月1日 16:15至17:45大會舞台舉行



Canvas Project全民偶像選拔賽-決賽

經過三輪比試後，10位有志加入日系女團偶像界的女孩子，將於7月31日在動漫節大舞台進行決賽，將會以個人及團隊自選曲目角逐冠、亞、季軍及多個獎項。

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