有 AV 界「轟龍」之稱的前 AV 女優-上原亞衣，在 2016 年引退後，轉型做 YouTuber 和熱衷 NFT、AI 技術。早前曾在 Twitter 發文推出 AI 圖片生成比賽後，最近更推出上原亞衣 AI 寫真集。就算不是本人上鏡，但仍在 Aamzon「日文電子書攝影類」衝上第一名。



AI 上原亞衣

上原亞衣今年推出「上原亞衣AI轉型計畫（AI uehara project）」，早在 4 月與「AI__VERSE」合辦 AI 圖片生成比賽，以其官方 AI 模型 LoRA 為基礎，優勝者可以獲得上原亞衣特別 NFT。網民使用 Midjourney 和 Stable Diffusion 等生成出 AI 上原亞衣、場景和服飾，比起其他沒有參考對象的 AI 角色，LoRA 的確較能以假亂真，與上原亞衣相似度非常高。

常被網民拿來當meme圖的「100人追殺上原亞衣」經典圖，竟然都被AI寫真化，一堆男優變成新郎、新娘，相當有喜感。

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AI 寫真集

上原亞衣在 Twitter 錢布與「AI VERSE」和「AI PUNCH」共同製作，推出包含 52 張 AI 圖片的寫真集，定價 699 日圓（約$37.93），Kindle Unlimited 會員可免費觀看。AI 寫真集上架不久後，就在成為 Amazon「日文電子書攝影類」銷量第一。她亦在 Twitter 表示，對 AI 生成圖片的結果非常滿意，與本人相似度極高。

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AI 上原亞衣 比真人靚嗎？👇👇

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網民不太受落？

雖然銷量不錯，但台灣 PTT 網民就不太受落。有網民直指：「有點可怕，感覺可以等技術再好一點」，大多網民認為 AI 生成圖片的美感仍難以接受，同時表示上原亞衣早期臉頰較圓比較好看。而當討論到上原亞衣，網民當然又要再翻出「轟龍」化的經典劇照。

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