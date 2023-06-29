ZenFone 10 發布｜在 HTC 的息微之後，ASUS 目前算是還保持著旗艦一年一機策略的台灣手機廠商，來到今日（6 月 29 日），ASUS 的傳統旗艦系列也踏實地出到第 10 代、正式發表 ZenFone 10。



ZenFone 10 外型變化少、5 大升級逐樣試

今代 ZenFone 10 依然有5色選擇（蔡浩騰 攝）

在上代 ZenFone 9 的好評過後，ASUS 決定繼續細機型策略，ZenFone 10 在造型上繼續採用偏日系的硬朗線條以及 5.9" 的屏幕，驟看之下其實與上代的分別不大，僅僅是將顏色選擇由其中之一的米色機身改成綠色，其餘的黑、白、紅、藍的顏色選擇則保持未變。

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雖然在外型上的變化不大，然而 ASUS 在 ZenFone 10 上其實有加入最少 5 方面的升級，《香港01》科技玩物記者在發布前就逐點進行了短暫試玩。

【1】屏幕升級

先講大家見得最多的屏幕，今代 ZenFone 10 的屏幕雖然保持在 5.9" 的細尺寸，但就將最高更新率提升至 144Hz。

不過這個高更新率水平在日常操作中並不能開啟，需要進入遊戲之後再在 Game Genie 介面另行選擇，只是在 Android 生態系統中，支援 144Hz 的遊戲真的不多，換言之 144Hz 更新率可以派上用場的場合其實不多。

ZenFone 10 的屏幕繼續支援 Always-On 功能，而且今代更加入了可以自訂的圖案等選項，對比上代只能顯示時間，於功能上更為實用。（蔡浩騰 攝）

【2】處理器升級

ZenFone 10 的處理器當然也會升級至 Android 機中目前最頂級的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2（蔡浩騰 攝）

既然是 2023 年的旗艦，ZenFone 10 的處理器當然也會升級至 Android 機中目前最頂級的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2，而 ASUS 亦為 ZenFone 10 加入了可以將性能發揮到最強的「性能模式」，如果沒有特別的遊戲需求的話，大可以保持在一般模式就可。

我們以性能模式在 ZenFone 10 上進行了一局《PUBG Mobile》，幀數輸出穩定之餘，機身亦沒有過多的熱量散發，整體體驗不俗，但較小的屏幕尺寸對於遊戲而言還是有一定的限制。

【3】音效輸出更強

ASUS ZenFone 10 的音效在遊戲／影音娛樂表現上猶為突出（蔡浩騰 攝）

在遊戲、影音娛樂方面，ASUS ZenFone 10 除了有不俗的效能之外，較令人印象深刻的是它在揚聲器輸出方面有明顯的加強，機身自帶的低音相當渾厚，難以想像是在如此小巧的機身上發出的。

在硬件之外，ASUS 今代亦為 ZenFone 加入了可以提升耳機音效空間感的 DiracVirtuo，在影音娛樂方面的能力的確有所增強。

【4】終於加入無線充電

另外如果有留意 ASUS 手機的話，或會留意到他們一直有意無意地忽略了一個在旗艦機上的常見功能 － 無線充電，多年來一直受 ASUS Fans 質疑。

而來到 ZenFone 10，ASUS 終於肯「順應民意」，加入 30W 的有線快充以及 15W 的無線充電功能，雖然速度算是僅僅合格，但仍然算是值得一提的升級。

【5】拍攝功能尚待詳試

拍攝功能一向為 ASUS ZenFone 系列的主軸，今代的主鏡頭硬件方面仍然是與上代一樣的 5000萬像素 IMX766，不過據 ASUS 方面所言，今代的 6 軸防震進入「2.0」世代，除了雲台光學 OIS 防震繼續留存，EIS 電子防震亦有所加強，只不過今次的測試時間有限，實際效果仍然要待 ZenFone 10 上市時再作詳細測試。