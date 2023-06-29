日日開冷氣，電費開支令用家不寒而慄，想慳電費又敵不過酷熱，應該如何是好呢？近日一名網民在「Facebook@家居裝修分享谷」開 Post，自己一個月電費只需 $273，而且每晚都開冷氣、抽濕機，更分享其慳電心得。



變頻電器夠慳電

網民在 Facebook 群組分享，家中的有兩部雪櫃、每晚開抽濕機和變頻式分體冷氣機，而在假日留在家中差不多 24 小時開冷氣。最新一期電費單（5月18～6月14日），用電量 256 度，賬單金額只要 $273。網民分享電費會這麼便宜，是因為大多使用變頻家電。

不過，其他網民質疑，256 度電不可能只要 $273 電費，甚至有網民指出：「我平時唔開冷氣都5百幾」。因此，認為樓主其實忽略了政府電費補貼，沒補貼的話不會有這麼便宜。

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變頻 vs 定頻冷氣耗電

雖然該網民的電費金額無從稽考，但其分享的方法其實不無道理。消委會最近一次的冷氣評測中，測試了 13 款「匹半」窗口冷氣機，包括首次測試的 10 款變頻式型號，發現變頻式冷氣機，比定頻式冷氣機慳電 27%。

會導致變頻式冷氣機耗電較低的原因，是因為壓縮機的轉速會自動調節，當室溫接近時會減慢轉速；定頻式冷氣機的壓縮機，即會以固定最高轉速運行，再透過自動暫定和重新啟動，來調節室溫，因此比較耗電。

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資料來源：Facebook@家居裝修分享谷