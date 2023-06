Netflix 在5月起改plan禁止非同住用戶共享帳號後,賺錢大計陸續有來,有外媒證實,Netflix未來將陸續在不同地區取消不用看廣告的「基本Plan」月費計劃,想平價入門,就只能看「帶廣告」的入門plan,否則就要負擔更高月費收看其他貴價plan,而且這絕非「構思」,已正式在加拿大落實。



口裡說不、身體卻很誠實|Netflix禁共享後新用戶數爆升

Netflix串流影視平台5月起於全球103個地區落實打擊「非同住用戶共享帳號」新收費計劃,不少原有用戶喊打喊殺表示手續太煩決定「退訂」轉會,然而有市場調查卻證實,大部份網民都是「口裡說不、身體卻很誠實」,「夾plan太難」令不少人索性乖乖付月費、開新戶口!全球新用戶數暴升,平均每日增加7.3萬名新用戶!

Netflix禁止非同戶用戶共享帳號後 ,新登記的用戶數不趺反升!

Netflix共享帳戶|甚麼情況共用戶口要加錢?手機出街煲劇需認證

香港區3種收費計劃|未來將沒有63蚊基本計劃?

現時香港區Netflix在改制後,有基本/標準/高級3款月費計劃,3個都不用看廣告,若想與「非同住用戶」共享戶口,每位要追加$28港元,但追加用戶數有上限。

Netfilx高層見行動成功,決定再下一城,新招是將「基本」計劃取消,轉換成一個收費比較低,但必須收看廣告的「入門plan」。好處是睇Netflix的最低消費便宜了,壞處是影片頭尾都會睇廣告。根據外媒 The Winnipeg Free Press 報導,這新政策已在加拿大地區已經率先實行!

Netflix 共享帳號手續繁複、難怪新用家情願開新戶

+ 1

Netflix禁共享帳號政策推遲 官方解釋原因+實施日|破解方法公開

新招兩大好處:新月費門檻更低、留住舊有客戶

Netflix今次玩得很高明,為防現有用戶不滿,只要不自行取消、即可自動繼續使用「無廣告」的基本計劃。新登記用戶就無法再使用9.99加拿大元的基本Plan(月費以加拿大為例),只能選帶廣告的5.99加元入門plan,之後只有16.49 加元的一般計劃、 20.99 加元高級計劃兩種選擇。而且,Netflix向來做法是沒有長期合約,用戶隨時可以停用,新做法可吸引原有用戶繼續訂戶,別隨便跳槽轉會。

《浪漫醫生金師傅》劇照/設計對白

Disney+唔爭氣、令Netflix改革更進取

Disney Plus 2022年在全球搶客,同一個平台有齊Star Wars、Marvel、Disney、國家地理頻道等不同元素,加上香港區更收購了Star 衛視電影台,以大量港產片吸引客戶,好不成功。然而D+因燒錢過度,今年決定裁減 7,000 人, 終止亞太區所有非Disney Plus 上運作的頻道,比如 Now TV 上的「衛視電影台」、「國家地理頻道」及「國家地理野生頻道」都將於 9 月 30 日終止,希望用戶全部集中在D+。然而有業界專家卻感憂慮,未來迪士尼用於購買港產片的資本將進一步收窄,變相令D+的片源愈來愈少。相比之下,Netflix 以韓劇殺出血路,6月29日更公開了《魷魚遊戲2》的卡士陣容!追加了前Bigbang成員T.O.P.!如此一來Netflix當然敢於進取改革。

而最後大家最關心的就是香港幾時實行?根據Netflix 2023 年財報顯示,他們證實便宜且帶廣告的月費計劃,能為串流平台帶來更多收入,誓必在全球逐步改制,所以,香港區也只是遲早問題。但未知其他地區會在甚麼時候跟隨。

6月29日更公開了《魷魚遊戲2》的卡士陣容!追加了前Bigbang成員TOP

消息來源:The Winnipeg Free Press