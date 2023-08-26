iPhone 15系列金色被新色取代？機身顏色傳聞整合｜傳相機大升級
iPhone 15 系列新色傳聞｜距離 iPhone 15 系列的發布日期尚餘約 2 星期，網上的傳聞亦更為頻繁，如轉用USC-C、圓邊設計、靜音掣改為動作按鈕等甚囂塵上。
而最近，多個網站都相繼爆出 iPhone 15 系列將加入更多顏色選擇。
iPhone 15 繼續走鮮色路線
根據 9To5Mac 報導，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus將加入三種新配色，繼續走鮮色路線，加入淺藍色、綠色和粉紅色。最新曝光的綠色，估計與 iPhone 12 的薄荷綠接近。機身改動方便，傳聞將沿用上代的磨砂鋁合金邊框，以及升級磨砂質地的機背，看上去沒有以往的塑膠感。
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iPhone 15 Pro 新色
高階機 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，根據 9To5Mac 的爆料，將會加入「酒紅色」，傳比 iPhone 14 Pro 的暗紫色更淺一點，但在鈦金屬邊框下，這隻新的顏色都明顯有別於(PRODUCT)RED，更偏向深暗紅。
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iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 傳聞顏色清單：
酒紅色、銀色、金色、太空黑
而在另一方面，又有新情報指 iPhone 15 Pro 系列在推出時將會走更低調的顏色路線，非但未必有酒紅色，連前幾代一度成為大熱的金色選擇都會被剔走，取而代之的是新的「Titan Gray（鈦金灰／泰坦灰）」，估計與傳聞中 iPhone 15 Pro 系列改用鈦金屬物料有莫大關係。
但不論是酒紅、鈦金灰也好，只要是新顏色的 iPhone 15 Pro／15 Pro Max，在推出時都會成為熱捧對象，初期會見到更高的回收價。
資料來源：9To5Mac
iPhone 15 系列幾時開售？
未定，iPhone 15 系列預計9月發表、10月發售，更多iPhone 15系列傳聞請收看本文：
iPhone 15、iPhone 15 Plus 有甚麼改動？
外型上很多地方改動，比如轉用USC-C、圓邊設計、靜音掣改為動作按鈕等，詳情可以看本文介紹：
iPhone 15、iPhone 15 Plus 有甚麼機身顏色選擇？
傳聞 iPhone 15、iPhone 15 Plus 除了有午夜暗色、星光色，還會追加4隻新色，詳情可以看本文介紹：