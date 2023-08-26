iPhone 15 系列新色傳聞｜距離 iPhone 15 系列的發布日期尚餘約 2 星期，網上的傳聞亦更為頻繁，如轉用USC-C、圓邊設計、靜音掣改為動作按鈕等甚囂塵上。

而最近，多個網站都相繼爆出 iPhone 15 系列將加入更多顏色選擇。



iPhone 15 繼續走鮮色路線

根據 9To5Mac 報導，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus將加入三種新配色，繼續走鮮色路線，加入淺藍色、綠色和粉紅色。最新曝光的綠色，估計與 iPhone 12 的薄荷綠接近。機身改動方便，傳聞將沿用上代的磨砂鋁合金邊框，以及升級磨砂質地的機背，看上去沒有以往的塑膠感。

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（9To5Mac 圖片）

據聞今年的 iPhone 15 還會附送與機身顏色相配的布織 USB-C 線（圖 9to5Mac）

iPhone 15 Pro 新色

高階機 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，根據 9To5Mac 的爆料，將會加入「酒紅色」，傳比 iPhone 14 Pro 的暗紫色更淺一點，但在鈦金屬邊框下，這隻新的顏色都明顯有別於(PRODUCT)RED，更偏向深暗紅。

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iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 傳聞顏色清單：

酒紅色、銀色、金色、太空黑



（9To5Mac 圖片）

而在另一方面，又有新情報指 iPhone 15 Pro 系列在推出時將會走更低調的顏色路線，非但未必有酒紅色，連前幾代一度成為大熱的金色選擇都會被剔走，取而代之的是新的「Titan Gray（鈦金灰／泰坦灰）」，估計與傳聞中 iPhone 15 Pro 系列改用鈦金屬物料有莫大關係。

但不論是酒紅、鈦金灰也好，只要是新顏色的 iPhone 15 Pro／15 Pro Max，在推出時都會成為熱捧對象，初期會見到更高的回收價。

資料來源：9To5Mac

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