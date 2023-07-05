Twitter用戶推文閱讀限制數量　這群人爆哀嚎　Meta推新平台亂入

7月2日凌晨1點，推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）在個人Twitter帳號上宣布，從即日起針對不同種類帳號的推文閱讀數量推出暫時性的用量限制，以期解決極端的數據讀取和系統操縱問題。用戶瀏覽的貼文一旦超過額度，就會出現「已超出用量限制」的提示，讓用戶無法再看到更多的推文。



目前Twitter用戶的推文閱讀限制數：

1、具藍勾勾認證的用戶每日可觀看10,000 則推文

2、無認證用戶每日可觀看1,000則推文

3、無認證的新用戶每日可觀看500則推文

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瀏覽量限制臨時空降 追星人哀嚎進入黑暗期

新條規無預警推出，隨即引起全球用戶的不滿，其中追星一族更是有感！做為各國通用的社群媒體，追星人長期會在Twitter上跟進自己愛豆（Idol）的最新消息、下載圖片或觀看飯拍（粉絲在活動現場為偶像拍攝的影片或照片）等，因此抱怨每天只有1,000則推文根本不夠看，在Dcard等平台大呼「這幾天絕對是追星人生的黑暗期」「如果沒有推特，我該何去何從」！

META新平台7月6日上線 文字版IG或有望成為下一個Twitter

而在Twitter用戶怨言不斷時，Facebook母公司Meta預告將在7月6日推出新平台Threads。據彭博社報導，IG用戶可在Threads上使用原本的用戶名稱，也能夠繼續關注自己IG所關注的帳號，與IG緊密結合。不過其使用介面和功能卻酷似Twitter，可透過長篇文字、照片等方式分享貼文，相信將成為Twitter強力的競爭對手。

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