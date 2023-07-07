iPhone SE 4或延期2年到2015　未能量產可能與OLED屏幕訂單有關？

iPhone SE 4的發布已經被推遲到2025年。最新報道指出，推遲的原因並非因為蘋果自研的5G基帶，而是由於屏幕面板的問題。



在一個關於顯示面板的研討會上，UBI Research的研究員Yoon Dae-Jeong透露，京東方為iPhone提供的OLED面板可能存在一些性能問題，這導致蘋果推遲了iPhone SE 4的量產和上市計劃。

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由於iPhone SE 4需要較便宜的LTPS OLED面板，而規模較小，三星和LG並沒有對此感興趣，因此京東方有望獲得訂單。然而，現在情況發生了變化，三星和LG有可能重新加入訂單競爭。

據了解，用於iPhone SE 4的6.1寸OLED面板成本約為40美元，而用於iPhone 14 Pro Max的6.7寸OLED面板則需要100美元以上。

這一消息意味着，對於期待iPhone SE系列的消費者來說，他們需要多等待一段時間。同時，對於供應鏈和蘋果來說，他們需要解決面板問題以確保產品質量和供貨能力。

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