Mirror Threads 、IG追蹤數對比｜被稱為文字版 IG 的 Threads，在推出後 24 小時內，已成功吸納 3000 萬名用戶註冊，當然作為 IG 的延伸，話題性和本身用家的基數都相當頗大，眾多名人、明星、KOL都紛紛加入 Threads。連登就有網民藉此機會，分析 Threads 算不算暴露了一些「藍剔」帳號的實際支持數。



連登網民以「Threads 算唔算暴露左mirror實際支持數量」為題，開 Post 比較多個明星 IG 和 Threads 的粉絲數目，網民認為 IG 的 Followers 或潛在一定的「水份」，透過 Threads 的 Followers 可更了解他們的支持人數。

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網民以 Mirror 成員的 IG 和 Threads followers 人數比較（除Ian仍未使用Threads），發現：

直至截稿前

1）Edan：約8萬（IG約69萬）

2）姜濤：約6.2萬（IG約103萬）

3）Jer：約5.8萬（IG約41.2萬）

4）Anson Kong：約5.3萬（IG約42.1萬）

5）Anson Lo：約5萬（IG約129萬）

6）Lokman：約3.9萬（IG約28.7萬）

7）Stanley：約3.9萬（IG約27.7萬）

8）Jeremy：約3.7萬（IG約25.9萬）

9）Frankie：約3.4萬（IG約24.9萬）

10）Tiger：約2.9萬（IG約20.8萬）

11）Alton：約1.3萬（IG約22.6萬）



導致 IG 和 Threads 的粉絲人數落差，其實很難判斷是否 IG Followers 有「水份」，因為 Threads 推出時間很短，部分 IG 用家都未有開啟 Threads，而且 Threads 玩法都仍在探索階段。反而，Threads 提供了一個新的平台，讓明星、KOL更「貼地」與粉絲互動，如簡單分享日常、即時感受，這對粉絲來說，應該比 Threads 的 Followers 是否追得上 IG 更重要。

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而根據 Sportskeeda 的報道，目前在 Threads Top 5 追蹤人數的帳號為：

直至截稿前

1）MrBeast - 274萬

2）Kim Kardashian - 271萬

3）Shakira - 222萬

4）Will Smith - 217萬

5）Mark Zuckerberg - 199萬



從最高追蹤的帳號可見，Followers 人數也只有約 200 多萬，而 IG Followers 人數最高的 C朗（約5.9億）和美斯（約4.7億），都未開啟 Threads 帳號，可見平台仍在萌芽階段，相信近數星期大家都會在社交媒體上花很多時間，甚至連出 Post 都要想想應該在 IG 還是 Threads。

資料來源：LIHKG、Sportskeeda

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