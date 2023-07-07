Mirror 12子Threads、IG追蹤數對比　暴露實際支持度、佢最多人fo

撰文：策權翊匡
出版：更新：

Mirror Threads 、IG追蹤數對比｜被稱為文字版 IG 的 Threads，在推出後 24 小時內，已成功吸納 3000 萬名用戶註冊，當然作為 IG 的延伸，話題性和本身用家的基數都相當頗大，眾多名人、明星、KOL都紛紛加入 Threads。連登就有網民藉此機會，分析 Threads 算不算暴露了一些「藍剔」帳號的實際支持數。

連登網民以「Threads 算唔算暴露左mirror實際支持數量」為題，開 Post 比較多個明星 IG 和 Threads 的粉絲數目，網民認為 IG 的 Followers 或潛在一定的「水份」，透過 Threads 的 Followers 可更了解他們的支持人數。

👉iPhone回收價2023年7月｜Apple再調舊機Trade-in價、新機全線升

網民以 Mirror 成員的 IG 和 Threads followers 人數比較（除Ian仍未使用Threads），發現：

直至截稿前
1）Edan：約8萬（IG約69萬）
2）姜濤：約6.2萬（IG約103萬）
3）Jer：約5.8萬（IG約41.2萬）
4）Anson Kong：約5.3萬（IG約42.1萬）
5）Anson Lo：約5萬（IG約129萬）
6）Lokman：約3.9萬（IG約28.7萬）
7）Stanley：約3.9萬（IG約27.7萬）
8）Jeremy：約3.7萬（IG約25.9萬）
9）Frankie：約3.4萬（IG約24.9萬）
10）Tiger：約2.9萬（IG約20.8萬）
11）Alton：約1.3萬（IG約22.6萬）

導致 IG 和 Threads 的粉絲人數落差，其實很難判斷是否 IG Followers 有「水份」，因為 Threads 推出時間很短，部分 IG 用家都未有開啟 Threads，而且 Threads 玩法都仍在探索階段。反而，Threads 提供了一個新的平台，讓明星、KOL更「貼地」與粉絲互動，如簡單分享日常、即時感受，這對粉絲來說，應該比 Threads 的 Followers 是否追得上 IG 更重要。

👉三上悠亞代言台灣手遊｜有味毛毯做禮物、雙腿任摸、當眾示範剥…

連登網民熱門討論內容👇👇

+4

而根據 Sportskeeda 的報道，目前在 Threads Top 5 追蹤人數的帳號為：

直至截稿前
1）MrBeast - 274萬
2）Kim Kardashian - 271萬
3）Shakira - 222萬
4）Will Smith - 217萬
5）Mark Zuckerberg - 199萬

從最高追蹤的帳號可見，Followers 人數也只有約 200 多萬，而 IG Followers 人數最高的 C朗（約5.9億）和美斯（約4.7億），都未開啟 Threads 帳號，可見平台仍在萌芽階段，相信近數星期大家都會在社交媒體上花很多時間，甚至連出 Post 都要想想應該在 IG 還是 Threads。

資料來源：LIHKGSportskeeda

👉Meta推全新社交平台Threads　是文字版Instagram？用戶創作更自由

+15
Instagram
Meta
facebook
Twitter
MIRROR
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
江𤒹生 Anson Kong
邱士縉 Stanley
楊樂文 Lokman
王智德 Alton
李駿傑 Jeremy
陳瑞輝 Frankie
邱傲然 Tiger
網上熱話
連登