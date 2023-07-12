Toyz被鍾培生在擂台上K.O.，一個月唔夠這位前LOL電競冠軍又有新「對手」！話說最近Toyz被網友在街頭拍到與一位身材超好的新歡手拖手，事後女方被肉搜出是台灣性感model榕榕子，女方更疑是未離婚的人妻兼人母。



女方疑為爆乳Model榕榕子

Toyz在台灣因販賣大麻煙彈被判刑4年2月，22年尾成功減刑出獄，並與女友Model奈奈分手，之後一直報稱單身。6月中有網友於fb「爆料公社二社」出圖，指在街頭上直擊Toyz與一位身材火爆的女子（網友稱她為「包頭妹」）手拖手、身貼身，網民指Toyz解釋二人只是在拍片。

fb「爆料公社二社」圖片

因後頸紋身起底

事後台媒有如柯南上身，單靠「包頭妹」後頸紋身認出，女方為IG有14.5萬人追蹤的性感模特兒榕榕子。榕榕子（原名古容榕）是位中俄混血兒，臉蛋標緻、身材豐滿，IG上的相片張張都令人噴鼻血。

有指榕榕子是人妻兼人母。(ig圖片)

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被綠帽丈夫爆料：未完成離婚

榕榕子曾在訪問中透露自己是單身「狀態」，但有網友指出，更有人找出疑似榕榕子與女兒的合照（只有背面），是位已婚的人妻+人母。但這還未算爆！原來被戴綠帽「NTR」的榕榕子丈夫，也在網上看到老婆與Toyz街頭拖手，真是「綠帽由頭笠落腳」；爆怒的她接觸台灣網謀爆料、證實真有其事，並更指榕榕子為了Toyz拋夫棄女，三不五時就不回家在外過夜，而網民也從女方的IG照片中認出，拍照背景就在Toyz家。他指妻子拒絕處理離婚事宜。

有人找出疑似榕榕子與女兒的合照（只有背面）

Toyz前女友奈奈也是Model

在出獄後，Toyz於直播中證實與奈奈分手的消息：「她已經不會在我的世界裡面出現了」因不想透露真正分手原因，更打趣說與台灣啦啦隊女星林襄有關，原來Toyz有個facebook分身用了林襄做profile照，令她超生氣。