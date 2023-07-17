小米 Xiaomi 等離子空氣淨化器開箱試｜在過去幾年的疫情過後，香港人對室內空氣流通的要求更高，雖然疫情已過，但購入一部空氣淨化器（香港人普遍稱為「空清機」／「空淨機」）以提升空氣質素、減低過敏／生病的機會仍然為不少人所追求。



如果正物色一部新的空清機，小米早前推出的新作 － Xiaomi 等離子空氣淨化器功能就相當不俗，而且最近更加推消費券優惠，以接近原價 7 折的價格就可以入手。👇👇👇

究竟實際使用體驗如何？以下《香港01》科技玩物記者就找來一部實機試玩，以下就為大家帶來實試後感。

Xiaomi 等離子空氣淨化器開箱：招牌小米簡約造型

在講試用後感之前，相信不少人對於小米 Xiaomi 等離子空氣淨化器的外型、體積都頗為關心。首先在外型方面，Xiaomi 等離子空氣淨化器用的是類似同品牌的「智能抽濕機」以及「循環風空氣淨化器」一般的圓筒形設計，以白色塑膠搭配金屬外殼襯托出簡約風造型。

Xiaomi等離子空氣淨化器的外型與小米其他產品於風格上十分統一（蔡浩騰 攝）

對比同類型的產品而言，體積上無疑是大了一點，但由於內部有超過一半都是空心的，Xiaomi 等離子空氣淨化器淨重 6.5kg，在空淨器類別中並不算笨重；而且吸收了過往幾部中型電器的經驗，Xiaomi 等離子空氣淨化器在機身上做出了容易抓握的位置，讓用戶可以更方便地移動機身。

空氣淨化實試、一開就見效？

Xiaomi等離子空氣淨化器擁有一個頗大的觸控屏幕，即使不連 App，都可以在此看到室內的空氣質素、濕度，並選擇不同模式及輸出（蔡浩騰 攝）

是次借測 Xiaomi 等離子空氣淨化器之時，正值記者新居裝修剛完成，裝修後留下的灰塵、異味都未及散去，已經需要搬入所有家當，再加上家中有養貓，一時之間數樣致敏源夾攻，一回家就會鼻敏感發作，故當小米的等離子空氣淨化器送到後，就即時安裝、開機。

而在開機之後，Xiaomi 等離子空氣淨化器的屏幕屏幕即轉成橙色，顯示室內空氣質素為「輕度污染」，機內的風扇亦自動加速運轉，在半分鐘之後，屏幕顯示的 PM2.5 水平就直線從 43 跌到 3。

另外，自從 24 小時在客廳長開 Xiaomi 等離子空氣淨化器後，回到家中亦再沒有嗅到之前的裝修異味及寵物生活產生的味道，顯然 Xiaomi 等離子空氣淨化器內的 UV-C LED+ 等離子技術有發揮到效用，據說此功能還可以有效消減空氣中的各類型病毒，例如 H1N1 甲型流感、金黃葡萄球菌、大腸桿菌、肺炎鏈球菌等等。

據小米方面的資料指，使用 Xiaomi 等離子空氣淨化器在 10 分鐘內已經可以為大型客廳的空氣循環淨化一次，效率不俗（圖 小米）

然而值得一提的，是 Xiaomi 等離子空氣淨化器今代的濾網從最主流的 HEPA 濾網改成了自家熔噴 PP 纖維小米濾芯，小米稱新的濾芯纖維密度較低、可讓空氣高速通過，從而減少噪音及耗電，但在過濾效能上對比 HEPA 有過之而無不及。

不過如果對空氣質素有特別需求，例如要去除甲醛，並沒有相應濾芯的 Xiaomi 等離子空氣淨化器就未必能幫得上忙。

智能家居控制、惜未能連上 Google／Apple

米家 App 內可以設定不同的米家家電（蔡浩騰 攝）

小米近年積極在香港佈局智能家居的產品路線圖，已經成為其智能手機以外的另一受歡迎產品線，而今次測試的 Xiaomi 等離子空氣淨化器亦在智能家居的版圖之內；而由於機內除了有「空氣淨化」的功能以外還加入了溫度計及濕度計，它就可以當成一個智能家居的自動化中樞，讓用戶自行設定不同的自動化程序，例如：

－「當濕度高於某水平時 ＞ 自動打開抽濕機」

－「當溫度高於某水平時 ＞ 自動打開風扇」等等

比較可惜的是小米在香港的智能家品仍以燈具、廚具、吸塵機為主，同時米家 App 自去年起停止與 Google Home、Apple HomeKit 互聯，令小米家電與其他品牌的智能產品完全不能連動，如果不是買到全屋都是小米電器的話，就大大削弱了 Xiaomi 等離子空氣淨化器作為家居空氣監測／控制中樞的功能。

消委會12款空氣清新機過濾淨化效能評測

雖然目前限時特價＄2399 的小米 Xiaomi等離子空氣淨化器在價格上頗為吸引，但市場上有不少空氣淨化機擁有與其不相伯仲的性能，同時體積方面亦較為小巧、更適合香港人的蝸居使用，早前香港消委會亦針對香港市面有售的空氣淨化機進行評測，各位購入新機可以參考一下👇👇👇

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