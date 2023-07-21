香港航空免費機票 7.24｜7月24日香港國際機場「飛遇世界鉅賞」與香港航空分3階段送出逾2.5萬張免費機票，頭輪有6800張 $0 來回香港機票，20個航點。還包括20公斤寄艙行李！即睇活動連結、開始時間等重要情報！



香港航空免費機票｜搶飛日期

香港航空 x 香港國際機場「飛遇世界鉅賞」下一階階段「READY SET GO! 免費往來香港機票」活動，將於2023年7月24日（星期一）舉行，整個活動將於7月至8月期間，分三個階段進行，共送出 25,000+張 $0票價來回機票。

香港航空免費機票｜搶飛時間



香港航空 x 香港國際機場「飛遇世界鉅賞」下一階階段「READY SET GO! 免費往來香港機票」活動開搶時間為7月24日早上10時。

香港航空免費機票｜搶飛連結

香港航空「READY SET GO! 免費往來香港機票」搶飛活動於香港航空網頁進行，Bookmark定呢個網站：bit.ly/3DoNMds

香港航空免費機票｜飛往目的地



香港航空網頁表示：將提供由香港出發去逾20個熱門航點，包括內地及日韓泰等旅遊熱點。細節未定，港航本身提供43個航點，可先作參考：

台北 (TPE)、龍帕邦 (LPQ)、峇里島 (DPS)、雅加達 (CGK)、馬尼拉 (MNL)、首爾 (ICN)、仰光 (RGN)、曼德勒 (MDL)、曼谷 (BKK)、蘇梅島 (USM)、布吉 (HKT)、河内 (HAN)、馬累/馬列 (MLE)、伊斯坦堡 (IST)、暹粒 (REP)、東京 (NRT)、大阪 (KIX)、札幌 (CTS)、沖繩 (OKA)、鹿兒島 (KOJ)、岡山 (OKJ)、福岡 (FUK)、名古屋 (NGO)、北京 (PEK/PKX)、北京首都國際 (PEK)、北京大興國際 (PKX)、上海 (SHA/PVG)、上海浦東 (PVG)、上海虹橋 (SHA)、成都天府 (TFU)、重慶 (CKG)、大連 (DLC)、貴陽 (KWE)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、哈爾濱 (HRB)、南昌 (KHN)、南京 (NKG)、三亞 (SYX)、天津 (TSN)、昆明 (KMG)、成都雙流 (CTU)、烏魯木齊 (URC)

香港航空免費機票｜事前準備



根據上點UO鬥快搶的經驗，事前準備如下：

－與旅遊證件上相同的姓氏／名字

－旅遊證件編號

－香港身份證編號

－出生年/月/日

－有於$0機票不包括稅項、附加費及其他收費用，搶飛前最好準備信用卡

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香港航空免費機票｜條款需知

港航公司表示所有機票由香港國際機場「 #飛遇世界鉅賞 」活動送出，不包括相關稅項、附加費及其他收費。旅客須自行承擔一切相關費用。機票以先到先得的形式送出並以系統紀錄為準。數量有限，須受有關細則及條款約束。