去大灣區食買玩　漫遊唔使轉SIM卡　激抵極方便

內地通關後，去過大灣區兩三次食買玩，短線一兩日公幹都試過，有樣嘢真係要出行前做好準備，就係漫遊服務喇！作為一個文字工作者，需要隨時隨地上網搵料同出文，當然要用最好嘅服務。試盡各個台嘅漫遊網絡，甚至入鄉隨俗買內地SIM卡，經歷嘗試失敗再嘗試之後，終於可以同大家分享吓我嘅選擇！



遊大灣區當然唔少得去瘋狂Shopping，內地新興嘅購物區亦愈來愈多，就以深圳為例，深圳灣萬象城、歡樂海岸同東門町購物廣場等人氣商場，周末假日必定人頭湧湧，喺人口密度咁高嘅地方上網絕對係一大挑戰。我用過幾個本地電訊商嘅漫遊服務，亦試過插內地SIM，都總有位置upload 唔到IG story，或者直播途中lag機同斷線，真係令人好沮喪。呢個時候，唯一可以做嘅，就係周圍行去搵返個訊號。

直至今個月初我見到3香港出咗個post，聲稱自己率先喺全港開通內地漫遊全網*，即係中國移動、中國電信同中國聯通全國3大電訊網絡商嘅網都連接到，咁我當然要試試佢啦！上星期我就去咗廣州西華路「美食一條街」，街道兩旁小食店琳瑯滿目，我就邊開live邊掃街，同朋友開心share同互動。當我行到一間以牛三星湯做招牌菜嘅小店時，網絡突然變得好弱，於是我即刻去手機設定，揀去用另一個網絡訊號較強嘅網，個live立即順返晒。我又試過喺搭車嗰陣同個客開Zoom meeting，點知傾傾下lag機，我又即刻手動搵另一個網補上，呢個體驗都幾impressive。

值得再讚一讚嘅係，我唔使專登買漫遊數據卡，入境後亦唔使手忙腳亂換SIM卡，只要喺登機前或搭車過關嗰陣，喺手機設定開著個漫遊功能，到埗就即刻上到網，省時方便又安心！香港其他網絡商嘅内地漫遊只得兩個網俾你用，3香港今次掂呀，有齊3個大台俾我哋揀！

立即查詢詳情：https://bit.ly/3q1GwRy

*根據2023年6月30日各本地流動網絡商官方網站資料。中國廣電現時未有提供任何入境漫遊服務。服務受條款及細則約束。

(資料及相片由客戶提供)