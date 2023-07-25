杜蘇芮颱風／熱帶氣旋杜蘇芮／8號風球｜強烈熱帶風暴「杜蘇芮」未來兩三日移向呂宋海峽，並逐步接近香港。根據天文台的預測，「杜蘇芮」已成超強颱風，料在星期三進入南海東北部，進入香港800公里範圍，對香港的影響仍有待觀察。想知道「杜蘇芮」會不會升級 8 號風球，就要裝定以下 3 個天氣App，隨時追蹤颱風路徑。



「我的天文台」首選天氣App

由香港天文台開發的官方App「我的天文台」，是首選的追蹤颱風路徑和颱風信號的 App，可以顯示所有熱帶氣旋的即時位置及預測路徑，讓用戶清楚了解颱風去向，用戶可自定顯示的天氣圖層,例如加入雨量預報、潮汐資料等。當天文台發出或取消颱風警告時，App會立即發出通知，用戶隨時掌握最新颱風信號資訊。

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「Windy」圖表睇天氣變化

「Windy」涵蓋全球各地逾 2 萬個氣象站的氣象數據，可以高精度、高頻次地更新颱風位置。在Windy App上，用戶可以清楚看到颱風的實時位置，颱風範圍以不同顏色標示一目了然。App 也會顯示颱風未來6天的預測路徑，讓用戶能提早做好防颱準備。另外，「Windy」比「我的天文台」方便的是，可以直接放大地圖查看指定地區天氣情況。

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「AccuWeather」熱帶氣旋路徑預測

「AccuWeather」擁有先進的預報模型，可以高頻次地更新颱風位置，亦能透過 Forecast Eye Path 功能，掌握地區附近的颱風情況，包括最大持續風速﹑最大陣風風速﹑熱帶氣旋路徑預測等等。同時可以透過 RealVue，從太空中看地球的真實視圖，了解雲層變化，可查看即時熱帶氣旋的影響範圍。

資料來源：天文台

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