Samsung Galaxy Z Fold5／Flip5 傳聞｜Samsung 即將在 7 月 26 日晚上於南韓首爾舉行今年第二場的 Unpacked 發布會活動，如無意外今次的重點將會是其皇牌摺機系列 － Samsung Galaxy Z Fold5 以及 Z Flip5 的登場之時。



雖然兩大摺機尚未正式發表，但在過去數月已經有不同來源的傳聞流出，讓我們可以在兩部新機正式發布之前，得以窺見 Galaxy Z Fold5、Flip5 兩部新機的部份重點。

Samsung 摺機新一代 Galaxy Z Fold5／Flip5 七大傳聞總匯

Samsung Galaxy Z 系列摺機近年的兩代其實沒有太大改進，只是針對機身比例進行少修改及加入軟件功能，不過來到 2023 年、市場摺機當道，在這一塊起步更早的 Samsung 也是時侯「放大招」，據說今代 Galaxy Z Fold5、Flip5 將會是此系列歷來更新力度最強，以下就為大家整理了 7 大更新重點👇👇👇

【1】全新鉸鏈設計

網傳新的 Samsung 摺機終於採用「水滴形」摺疊鉸鏈設計（圖 Tom'Guide）

據消息指，今代 Samsung Galaxy Z Fold5、Flip5 將會首採用不少國產廠出品摺機都有用到的「水滴形」摺疊鉸鏈，此種設計最大賣點在於在讓屏幕的摺痕大大減輕，最重要是令手機摺疊起來時可以盡量減少中間縫隙的寬度，在外觀更好、機身更纖巧以外，亦可以減少外物進入引起損壞的機會。

【2】防塵性能增強

Fold4 可以做到 IPX8 防水已經是業內少有（圖 Samsung）

新的鉸鏈讓 Galaxy Z Fold5、Flip5 的密合性更強，故連帶其防水防塵規格亦會一併上升，上兩代 Galaxy Z 系列的 IPX8 來到今代將有可能提升至 IP58、亦即加入了防塵設計，有望令手機的鉸鏈摺合機制更為耐用。

【3】處理器、拍攝規格加強

既然是新一代摺機，在硬件規格上當然會採用更強的規格。Samsung Galaxy Z Fold5、Flip5 如無意外將會採用目前 Android 機中最強的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 處理器，但會否與 Galaxy S23 系列一樣加入 Samsung 專用的「For Galaxy」加強版，就有待確定。

另外，傳聞中有指 Galaxy Z Fold 5、Flip 5 的拍攝鏡頭編列將與上代同樣，不過 Galaxy Fold 5 的主鏡頭就有望換成 Samsung 目前最高像素規格的 1.08 億像素鏡頭。

【4】更大的外屏幕（僅限 Z Flip 5）

早前已有多次流出指 Samsung Galaxy Z Flip5 將會採用「檔案夾」形狀的外屏幕（圖 Samsung）

對比起 Galaxy Z Fold5，Samsung 摺機系列中的「細機」Flip5 就有更大的改革，當中最多傳聞流出的相信就要數其外屏幕。據說今代 Z Flip5 的外屏幕面積將會大幅增加，由過往細小的副屏幕變成大達 3.26"、而且擁有更多功能的屏幕，除了用於預覽訊息、作為自拍屏幕以外，有傳用家更可以在此屏幕上觀賞影片，功能貼近市場上其他小型摺機。

【5】支援 DeX（僅限 Z Flip 5）

插上USB-C 之後即可以運用手機內的運算能力及儲存空間，一向是 Samsung DeX 功能的最大賣點（圖 Samsung）

除了擁有更大的外屏幕，一些過往只存在於 Fold 系列摺機的軟件功能據說將會下放予 Flip5 使用，當中包括一連屏幕即變個人電腦的 Samsung DeX 功能，令 Galaxy Z Flip5 將會是 Samsung 出品手機中擁有此功能的最小型手機。

【6】機身顏色

根據目前流出的資料指，Samsung Galaxy Z 系列兩部新作，在機身顏色上都會加入新的選擇，當中包括灰色、薰衣草、薄荷和米色四色，整體用色以清新為主。

【7】售價

售價方面，目前消息指出 Samsung Galaxy Z Fold5 及 Flip5 的定價將不會高於上代，即＄2999美元及＄999 美元，對於競爭日益嚴峻的摺機市場而言，這決定顯然能有助 Samsung 吸客。