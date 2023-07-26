在網絡年代，要賺錢已不一定要出去上班工作，只要能發展出個人社交帳號的人氣，也能透過 IG、Facebook、Twitter（X）賺錢，而且收入更難以想像的可觀。The Sun 媒體就公開了全球 10 大最賺錢的 IG 帳號，一個 Post 竟能有這天文數字。



根據 The Sun 的數據顯示，目前 IG 最多人 Follow 的用戶，就是在沙地職業足球聯賽繼續足球生涯的Cristiano Ronalda（C朗），同時他也擊敗 Kylie Jenner 和 Lionel Messi（美斯），成為全球 IG 最賺錢的用戶。

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一個Post賺接近普通人成世人工！

KOL 作為現時很多人都趨之若鶩的職業，一個廣告所帶來的收益完全難以想像。根據 The Sun 的數據，C朗開一個 Post 的收益，竟高達 187 萬英鎊，約1800多萬的港元，已是不少人成世打工的收入。而 Kardashian 家族有關的 4 位名媛，包括時裝模特兒 Kendall Jenner，都成位打入 Top 10，吸金力十足。

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多年前在網絡上已有一張圖，突出C朗的吸金力，全身都有廣告「加持」

在球場上「既生瑜何生亮」的C朗、美斯，鬥到上 IG，美斯作為全球IG第五多 Followers，同樣也上榜，成為第三位高收入的 IG，開一個 Post 的收益達 138 萬英鎊，約1300多萬的港元。

資料來源：The Sun