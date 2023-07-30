冷氣、雪櫃、洗衣機，每日都要使用多款家電，夏季的電費令人非常頭痛。要慳電費就要針對最食電的家電著手。台灣工研院最近發布了家電用電量前 5 排名，發現耗電量第三名的竟是這一款家電。



台灣工研院在 7 月發布了《2022家庭用電資訊百科》，統計了 2022 年家庭中常用電器的用電量，發現冷氣機的用電量高達 27.64%，佔所有電器的第一名；其次是雪櫃 12.49%、照明系統 10.43%、電熱水爐 10.37%，以及電視機 6.98%。

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全屋最食電：冷氣機

耗電第一名毫無懸念是冷氣機，特別是夏天每晚都開冷氣的日子，佔了用電量約四分之一。想開冷氣機同時慳電，其實只要把冷氣溫度調高 1 度（攝氏），就能慳電 6%，同時再配合循環扇和定期清潔濾網，就能慳10～16%電。

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電燈慳電貼士

根據工研院的調查，沒想到不起眼的照明系統（電燈）竟是用電量第三名的家電，比電熱水爐、電視機更耗電。而很多人以為燈泡要節能，就是買慳電膽，但其實慳電燈並不是最慳電的選擇，只要比傳統的鎢絲燈膽耗電較少。

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台電曾分享，如果是相同的亮度（810流明），鎢絲燈耗電約60W，慳電膽約11W，LED燈膽只有約9W。根據港電的「電器用電量一覽表」，每4小時鎢絲燈的用電多LED燈約0.21度電。因此，要選擇最慳電的燈膽，應選擇 LED。

資料來源：ESG