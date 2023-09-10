iPhone 15｜Apple 終於正式公布今年最大發布會的時間，以Wonderlust為主題的發布會將於9月13日正式舉行，預計會推出 iPhone 15、iOS 17、Apple Watch Series 9、M3 MacBook 系列等產品。另外，我們將會緊貼iPhone 15最新消息，包括推出日、售價、發布會，以及新機最新消息情報等，更有不少出機攻略。果迷已準備好換機了嗎？



iPhone 15 發布日

蘋果發布會以「Wonderlust」為主題，將於9.12（香港時間13號凌晨）舉行。分析邀請卡圖案，已幾可肯定針對iPhone 15 Pro 、iPhone 15 Pro Max 新配色、新邊框物料的事前爆料全部應驗？

👉 Apple發布會9.13舉行 ！iPhone 15系列外 四大焦點新品預測

👉iPhone 15發表會還有第5隱藏機種？iPhone 15 Ultra 最高規格機王

iPhone 15系列價錢表

目前 iPhone 14 Pro 美國價格為 999 美元起（約$7,790），香港 iPhone 14 Pro 的價格即是 $8,599 起，按匯率計算，香港 iPhone 定價比美國貴約 $800。按以上消息的價格表推算，iPhone 15 Pro 加價後，香港定價應約在 $9,399 起；iPhone 15 Pro Max 即約在 $10,199 起。

👉iPhone 15 Pro Max 售價曝光｜加200美元、4大難題令貨源短缺必炒

在底價向上調整的同時，有業內人爆料指 iPhone 15 Pro Max 將會加入全新的 2TB 儲存版本，其價格將定於＄2,099 美元，同時以港幣計算已經突破＄16,000 關口，若然屬實，將會是史上最高價格的 iPhone。

👉iPhone 15 實機模型相片、Pro Max都有｜4種型號細節／顏色全看清

iPhone 15 Pro轉用鈦金屬 或成歷代最輕

傳聞iPhone 14 Pro 系列將會改用鈦金屬材質，到底 Apple 為什麼會放棄不鏽鋼呢？鈦金屬設計比不鏽鋼有什麼優勢？如果想入手首款鈦金屬 iPhone 的話，以下 4 點一定要留意。



歷代最輕的 Pro Max

鈦金屬首個優點，就是比不鏽鋼輕很多。iPhone 的機身重量自 iPhone X 後逐年增加，來到 iPhone 14 Pro Max 更重達 240g，對於現時每日都用上數個小時的用家來說，長時間手持 iPhone 14 Pro Max 手臂會有明顯的痠痛感。改用鈦金屬後，Twitter@Tech_Reve 預測 iPhone 15 Pro 的重量為 191g；iPhone 15 Pro Max 即是 221g。

👉 iPhone 15 Pro轉用鈦金屬 或成歷代最輕｜4大原因比不鏽鋼優勢

+ 3

iPhone 15手機殼入手實試

就在幾日前，記者就在深圳華強北發現iPhone 15及iPhone 15 Pro Max的手機殼，而且更以名牌配件包裝，當然第一時間入手與舊iPhone實試，看看iPhone 15機身與舊機有何不同。

詳細內文👉 iPhone 15手機殼入手實試｜與舊iPhone 14機身對比有何不同

iPhone 15編織充電線升級

近日，有爆料貼出疑似 iPhone 15 USB-C 的充電線，發展材質、顏色都與以往的截然不同，而且傳出新線支援的最高充電和傳輸速度。

詳細內文👉 iPhone 15充電線升級｜編織設計唔再怕爛線 跟iPhone顏色送線

阻iPhone15內地偷步 Apple出招嚴懲！

最新的流出，目前已經運抵倉庫的 iPhone 15，其機身序號都被詳細紀錄，一經網上激活即會知會 Apple 方面，而如果激活日期早於官方的發售時間，即屬違規，需要按每部 iPhone 計賠償 Apple 20 萬元人民幣。

詳細內文👉 阻iPhone15內地偷步！Apple出「辣招」、早過這時間開機要罰20萬

iPhone 15 USB Type C曝光

爆料人 Majin Bu 在 Twitter（X）中貼出，疑似 iPhone 15的 USB-C 零件相片，從中看到 Apple Logo 在機板上，同時看到「3LD3」編號的晶片。Majin Bu 估計這款晶片，是Apple 專為 USB-C 自主研發的晶片。

詳細內文👉 疑iPhone 15 USB-C晶片曝光 快叉／加密傳輸都要用返Apple線？

iPhone 15 Pro史上最窄邊框手機

iPhone 15 Pro兩款機型的邊框或僅有1.55mm，打破了小米13 1.81mm 邊框的紀錄，成為史上最窄邊框的手機。如果爆料消息屬實，iPhone 15 Pro將比 Samsung Galaxy S23邊框薄約20%，以及比 iPhone 14 Pro 薄約 30%。

👉iPhone15 下月面世應否升級？網民討論1支手機用多久、得出這均值

iPhone 15 Pro 新顏色

高階機 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，根據 9To5Mac 的爆料，將會加入「酒紅色」，傳比 iPhone 14 Pro 的暗紫色更淺一點，但在鈦金屬邊框下，這隻新的顏色都明顯有別於(PRODUCT)RED，更偏向深暗紅。

而在另一方面，又有新情報指 iPhone 15 Pro 系列在推出時將會走更低調的顏色路線，非但未必有酒紅色，連前幾代一度成為大熱的金色選擇都會被剔走，取而代之的是新的「Titan Gray（鈦金灰／泰坦灰）」，估計與傳聞中 iPhone 15 Pro 系列改用鈦金屬物料有莫大關係。

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 傳聞顏色清單：

酒紅色、銀色、金色、太空黑、鈦金灰



詳細內文👉 iPhone 15系列金色被新色取代？機身顏色傳聞整合｜傳相機大升級

換iPhone 15賣舊機最佳時機

如果想換新機，又打算放手上部機幫補一下的話，就要留意最佳的放機時機。美國交易平台 SellCell 最新的報告中，分享了放 iPhone 的最佳時機，以及分析不同周期 2 手 iPhone 的價格走勢。

詳細內文👉 賣iPhone最佳時機公開 換iPhone 15必睇｜錯過時機隨時少千幾蚊

資料來源：9To5Mac

AirPods Pro升級版於iPhone 15蘋果發布會登場

AirPods Pro 2 跟 iPhone 15 一樣，改用USB-C 充電口、棄用 Lightning，以配合歐盟要求統一消費電子產品充電口規格的新法例。

詳細內文👉 AirPods Pro升級版於iPhone 15蘋果發布會登場｜改USB-C、增3功能

iPhone 15發表會還有第5隱藏機種？

Phone 15 Pro Max 一直被會改名為 iPhone 15 Ultra ， 有爆料指Apple 會將這新名字留給系列最頂級規格、最貴價用料的第5部機種，並在今年獨立推出。

Mark Gurman 表示2023年的旗艦手機，將會叫iPhone 15 Ultra！

詳細內文👉 iPhone 15發表會還有第5隱藏機種？iPhone 15 Ultra 最高規格機王

iPhone15 Pro Max 上市時間或要推遲1個月?

在 iPhone 15 系列當中，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 這兩個型號作為系列中的高階機種，網傳 iPhone 15 Pro Max 更將是 iPhone 系列首次搭載潛望式遠攝鏡頭的機種，在拍攝能力上可望有莫大提升；然而就是這個更先進的鏡頭，有傳就嚴重影響 iPhone 15 Pro Max 的出貨進度。

據此前情報指，iPhone 15 Pro Max 用的是 Sony 特製的 4800 萬像素 CMOS（圖 Wccftech）

詳細內文👉iPhone15 ProMax關鍵新功能生產進度落後、上市時間或要推遲1個月

iPhone 15 Ultra 彭博社直指作假?

彭博社知名記者 Mark Gurman 直接分享 Majin Bu 爆料，並指出iPhone 15 Ultra 是毫無根據的流料！

詳細內文 👉iPhone 15 Ultra 彭博社直指作假：9.13發布會連15 Pro Max也沒有

iPhone15 系列四機拍攝規格搶先看

距離 Apple 的新 iPhone 的正式發布會，尚餘最後一星期，關於新機的流出開始實感滿滿，而每代都頗多人關心的相機拍攝功能，據說來到 iPhone 15 今代有更大的進步，最新的資料更讓我們一窺 iPhone 15 系列手機全部型號的拍攝規格！

iPhone 15 Pro Max 據傳將成為首款搭載潛望式變焦鏡頭的 iPhone（圖 MacRumours）

詳細內文 👉iPhone15系列四機拍攝規格全流出、Pro Max料擁史上最強三鏡系統