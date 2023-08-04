Apple 每年最大的秋季發布會，歷年都約在 9、10月舉行，預計會推出 iPhone 15、iOS 17、Apple Watch Series 9、M3 MacBook 系列等產品。外媒近日更收到消息，得悉 iPhone 15 系列的確實發布和開售日，果迷已準備好換機了嗎？



iPhone 15 發布日

9To5Mac 報導指出，其收到多方消息透露，美國電信商要求員工不要在 9 月 13 日放假，分析認為這一天就是 Apple 秋季發布會的日子。根據以往發布會和開售日的距離，如發布會定在美國時間 9 月 13 日的話（香港時間 9 月 14 日），預購日將會是 9 月 15 日，開賣日即是 9 月 22 日。

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iPhone 15系列價格表

目前 iPhone 14 Pro 美國價格為 999 美元起（約$7,790），香港 iPhone 14 Pro 的價格即是 $8,599 起，按匯率計算，香港 iPhone 定價比美國貴約 $800。按以上消息的價格表推算，iPhone 15 Pro 加價後，香港定價應約在 $9,399 起；iPhone 15 Pro Max 即約在 $10,199 起。

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史上最窄邊框手機

iPhone 15 Pro兩款機型的邊框或僅有1.55mm，打破了小米13 1.81mm 邊框的紀錄，成為史上最窄邊框的手機。如果爆料消息屬實，iPhone 15 Pro將比 Samsung Galaxy S23邊框薄約20%，以及比 iPhone 14 Pro 薄約 30%。

iPhone 15 Pro 新色

高階機 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，根據 9To5Mac 的爆料，將會加入「酒紅色」，傳比 iPhone 14 Pro 的暗紫色更淺一點，但在鈦金屬邊框下，這隻新的顏色都明顯有別於(PRODUCT)RED，更偏向深暗紅。

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 傳聞顏色清單：

酒紅色、銀色、金色、太空黑



資料來源：9To5Mac