日前（9日）下午1時，沙田一單位起火，消防開喉灌救後，很快將火救熄，而且事件中沒有人受傷。經調查後相信是冷氣機起火所致。夏日炎炎，幾乎每日都會開冷氣，其實有很多使用上要注意的地方，否則有機會導致同樣起火事件發生。



免冷氣機起火口訣

台灣消防局曾分享過，想避免冷氣機出現起火意外，就要謹記「5不1沒有」口訣：「不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物、不買沒有安全標籤產品」。同時指出，冷氣機起火的原因，大多與電線短路有關，很多用家會忽略冷氣機電線情況，但當電線長時間受擠壓或捆綁，以及老化的話，就有機會出現短路或過熱問題，最後導致起火。

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另外，由於冷氣機的消耗功率較大，開啟時𣊬間使用的電流較高，或會超出普通插頭、插座的承受範圍，因此會容易出現電線過熱問題。故此，用家要注意冷氣機應有獨立的電源插座，避免電壓過載起火。

冷氣機必須定期清潔

很多用家以為冷氣機清潔目的，是為了保持出風空間，但其實太多積塵也會令散熱系統過熱短路。除了要定期清潔隔塵網外，也應找專業的維修人員檢查和清潔金屬片，避免過熱起火。用家如發現冷氣運作時有燒焦異味、運轉時的異音或不正常跳電，應立即停機並拔除電源線，找專業檢修人員進行保養維護。

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冷氣機慳電貼士

正如以上所講，夏天幾乎每日都要開冷氣，除了要安全使用外，更要留意慳電使用貼士。台灣能源局指出，冷氣機的「抽濕模式」，抽濕效果只有抽濕機的一半，但耗電量卻高出 2 倍，因此不建議使用。而想慳電的話，只要每提升一度，就能省電 6%。