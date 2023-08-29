蘇拉颱風／熱帶氣旋蘇拉｜天文台預測，熱帶氣旋「蘇拉」將在周三（8月30日）進入香港 800 公里範圍內，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。由於同時有另一熱帶氣旋「海葵」影響，令「蘇拉」的移動路徑變數較大，想知道會否打得成風，就要裝定以下 3 個天氣App，隨時追蹤颱風路徑。



「Windy」氣象圖預測「蘇拉」路徑

「Windy」涵蓋全球各地逾 2 萬個氣象站的氣象數據，可以高精度、高頻次地更新颱風位置。在Windy App上，用戶可以清楚看到颱風的實時位置，颱風範圍以不同顏色標示一目瞭然。熱帶氣旋「蘇拉」的移動路徑仍有很大變數，使用「Windy」時，只要調整底部的時間軸，就能看到「蘇拉」的預測路徑，以及什麼時候最接近香港。

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「我的天文台」首選天氣App

「我的天文台」可以顯示所有熱帶氣旋的即時位置及預測路徑，讓用戶清楚了解颱風去向，用戶可自定顯示的天氣圖層，例如加入雨量預報、潮汐資料等。最重要的是，當天文台發出或取消颱風警告時，App 會立即發出通知，用戶隨時掌握「蘇拉」最新變化。

天文台未來9日天氣預測

「AccuWeather」熱帶氣旋路徑預測

「AccuWeather」擁有先進的預報模型，可以高頻次地更新颱風位置，亦能透過 Forecast Eye Path，對來自2500萬個天氣預報的數據，進行分析比較，掌握地區附近的颱風情況，包括最大持續風速﹑最大陣風風速﹑熱帶氣旋路徑預測等等。同時可以透過 RealVue，從太空中看地球的真實視圖，了解雲層變化，可查看即時熱帶氣旋的影響範圍。

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資料來源：天文台