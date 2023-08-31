蘇拉颱風殺到，天文台預料在明天（9月1日）改掛 8 號烈風或暴風信號，如果在惡劣天氣下仍要上班的話，就要留意交通安排。裝定以下 3 個 App，在颱風天找出最佳的交通路徑。



《Citymapper》

當 8 號烈風或暴風信號發效後，部分交通工具或路線會暫停，或提供有限服務。想找出即時的最佳交通方法，就要使用《Citymapper》App，能顯示車輛預測班次時間、最佳車廂，以及建議的港鐵站出入口，幫大家避開乘車的人潮。同時，App內可以知道各個班次的即時狀態，就算改道或暫停也一目了然。

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《香港出行易》

在惡劣天氣情況下，外出最重要是第一時間知道政府發出的特別消息、天氣警報。《香港出行易》可查看最新的公共運輸服務消息，如九巴、新巴、城巴的暫定服務安排，亦可打開推送通知，第一時間收到最新交通消息。

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《高德地圖》／《Google Map》

至於駕車人仕，雖然公共交通工具安排的影響比較少，但在颱風天也要特別留意道路情況，除了用《香港出行易》查看改道安排，更應先打開《高德地圖》／《Google Map》，了解塞車情況，盡量避開「紅色」的擠塞路線。