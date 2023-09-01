蘇拉颱風殺到，8號風球多了一日假期，當然是留在家中休息。颱風天要關好門窗是常識，沒有自然風唯有開冷氣解決，但網傳在颱風天竟不應開冷氣，到底是什麼一回事呢？



網上有討論 8 號風球要注意的事項，其中一個是打風不應開冷氣，特別是窗口冷氣機的位置在當風位，原因是強風有機會令冷氣摩打逆運，有如與摩打「鬥力」，有機會令冷氣機過熱起火。

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窗口式冷氣會受颱風影響導致過熱？

打風唔開得冷氣？

由於打風要關閉門窗，夏天在沒有自然風的時候，如仍不能開冷氣確實令人難以忍受，難道打風開冷氣真的會導致過熱嗎？其實現時大部分窗口式冷氣機背後，都有鑽孔設計，令吹入的風力減弱，基本上不會出現「鬥力」問題。

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冷氣機過熱保護

就算真的因超強颱風令冷氣機摩打負擔增加，導致冷氣機過熱的話，其實大部分冷氣機都有一個保護機制（High Cut），當摩打過熱時會自動停機，這也是為什麼經歷了多個超多颱風後，亦很少見到冷氣機過熱起火新聞的原因（冷氣機被吹倒反而更常見）。

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當然，大家也不能排除所有的潛在風險。當發現冷氣機運作途中，出現不自然的噪音，或因過熱冒煙的話，就應即時停止使用，以免短路導致起火。