Tesla Model 3 2024新版10大升級位｜早前Tesla正式公布最新2024年Model 3 Facelift版本將會有大更新，到底新版Model 3有什麼更新改動？立刻為大家整合10大改動升級位，以及香港上市時間及售價等。



新版Tesla Model 3 2024年Facelift版本，無論內外都得以大更新升級，總合以下10個升級值得各位車迷留意。

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1. 外觀更新

外觀進行微幅調整，包括更纖細的前大燈、重新設計的前保險槓，以及全新的C形尾燈群和後保險槓。這些變化使車輛更具精緻感和高級感。

Tesla Model 3 2024新版大改動｜10大升級位

2. V4 Tesla Supercharger

全新的 V4 Tesla Supercharger 現在對所有電動車都可用，提供更快速的充電體驗。

3. 提升的空氣動力性能

新車外觀設計和氣動優化的輪圈設計提高了 Model 3 的空氣動力效能，使其具有極低的空氣阻力系數（0.219），進一步提升了續航里程。

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4. 續航里程提升

儘管未改變電池容量，但後驅版本的單次充電續航里程提高到 606km，長程版本更達到 713km。

Tesla Model 3 2024新版大改動｜10大升級位

5. 升級的內飾

新的內飾配備 '下一代' 內飾，包括全新設計的方向盤、流動式環繞氛圍照明，以及中央屏幕上的變速器選擇。主觸控屏保持 15.4 英寸尺寸，但提供更多可用屏幕空間。而且後座追加8吋屏幕，方便後座乘客都可以觀看不同的多媒體影片等。

Tesla Model 3 2024新版大改動｜10大升級位

6. 內部舒適性升級

提升隔音材料和採用全新密封系統，車窗都改用雙層聲學玻璃，可令風噪與路噪都大幅降低，加上更靜音的輪胎、改進的懸掛橡膠墊以及隔音材料，而前座更加入提高了內部舒適性。7. 升級17個揚聲器和杜比全景聲

7. 升級17個揚聲器和杜比全景聲

長續航版將原本14個揚聲器系統提升至17個揚聲器，而且改變位置後升級支援杜比全景聲，更能夠營造出沉浸式聲音效。

8. 前座冷風座椅

前座皮革座椅新增通風功能，用了無數個洞口，能夠讓座椅底部風機透過吸風方式快速替座椅降溫，令夏天時車主都不會長時間駕駛而坐到全身出汗。

Tesla Model 3 2024新版大改動｜10大升級位

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9. 整合多功能軚盤

新版Model 3軚盤亦都會改良，取消實體左右兩側的方向燈及排檔實體桿，全面整合至多功能軚盤上，車主可能要花一點時間去習慣。

10. 全新19吋軚軨

新車可以選擇全新Tesla Model 3 19 吋軚軨，視覺效果提升更佳明顯。另外提供烈焰紅（Ultra Red）與星空灰色（Stealth Gray）新色可選擇（當然要另加價錢升級）。

香港版何時推出及售價？

雖然直至截稿前香港官方仍未有任何公布，可是記者私底下向有關人士查詢時，得知港版亦會稍後時間公布詳情，預計都是2024年推出。而售價方面雖然仍未有公布，但大家可以參考早前已降價的售價。大家可期待之後有官方消息後的最新更新。



Model 3 RWD 後輪驅動 ：$320,800 （一換一）



Model 3 Long Range 長續航 ：$364,700（一換一）



Model 3 Performance ：$387,875 （一換一）



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