Polaroid I-2 率先開箱 寶麗萊即影即有2023機王｜寶麗萊即影即有旗艦機 Polaroid I-2 (大階i)終於上市，巨型鏡頭由日本專家設計，3大強項令新手都拍得出大師級作品，想學Black Pink Lisa 玩菲林跟寶麗萊相，拍出真正懷舊風格Analog 味，買Polaroid I-2 或者好過盲目跟風買炒價CCD數碼相機。



記者早前率先收到 Polaroid I-2 實機，香港Polaroid營運三位同事：Cirry、Jones、Jimmy更親身為我講解新機優點，手把手教我這個寶麗萊初哥，如何靠這部即影即有機王拍出高階作品、過程非常開心好玩！

記者早前率先收到 Polaroid I-2 實機 (鍾世傑 攝)

+ 3

寶麗萊請到Co Co Captian、Max Siedentopf、片島小鳥等名師率先用Polaroid I-2 試影。當中記者最喜歡川島小鳥標誌性的小頑童snap，即睇試相：

寶麗萊請到Co Co Captian、Max Siedentopf、川島小鳥等名師率先用Polaroid I-2 試影。

+ 7

強項1｜巨型鏡頭由日本專家設計｜相片勁sharp

這部新機，Polaroid 全球團隊精英足足花了4年開發，設計上保留了「寶記」一貫懷舊、線條簡單的風格，再帶出高級機的格調。機身特別做得扁身，用以強調一顆從機身凸出來大口徑、大光圈巨型鏡頭！雖然這個鏡頭沒有對焦環，卻可以左右轉去改變光圈／快門值，以及調校+2至-2 曝光補償值得推撥鍵。

Polaroid I-2 有一顆從機身凸出來大口徑、大光圈巨型鏡頭！（鍾世傑 攝)

原來Polaroid 特別去日本取經，請到當地的影像光學大師為Polaroid I-2 設計了專用3元件 f8 98mm 鏡頭 (可設定光圈:f8, 11, 16, 22, 32, 45, 64)，透過步進馬，由近攝40cm（1.3尺）至無限遠都可以精確對焦，加上激光(LiDAR)雷達測距系統，相片細節銳利，一洗即影即有相片「點影都係鬆郁朦」的印象，亦保留即影即有的不確定性和 Analog 味。單是這一點，Polaroid I-2 機主的作品已經比用其他機拍出來的更加靚！佢更兼容 49mm 濾鏡，任何鏡頭filter鏡都裝到。

強項2｜真正手動 mode、機身內置顯示屏

Polaroid I-2 像單反相機一樣，可轉換全自動／光圈先決／快門先決（包括b快門長曝）／全手動／多重曝光／計時自拍等模式。配合標誌性斜面機背上的小型顯示屏，看清光圈快門、拍攝模式、相紙餘數、電量等情報，甚至在左邊光學Viewfinder底部還有黃色LCM顯示光圈快門、曝光值資訊。

（斜面機背上的小型顯示屏，看清光圈快門、拍攝模式、相紙餘數、電量等情報。（鍾世傑 攝)

左邊光學Viewfinder底部還有黃色LCM顯示光圈快門、曝光值資訊。（鍾世傑 攝)

與手機拍照不用，一盒相紙只得8張，拍完就沒了！新手按快門前，可以靠顯示屏上情報率先得知是否成功對焦、有沒有過暗或過光的風險。少點出錯、拍多幾張，新手拍出神作的機會也大增。

強項3｜支援 i-Type / 600 / SX-70 三代相紙｜玩出多種變化

寶麗萊相紙表面睇張張一樣，原來都分型號，現時市面最常見，就是近年為配合電子機Polaroid NOW一起推出的i-Type。另外有ISO約600、方便室內拍攝的600系列，這個懷舊系列有黑邊框、圓形邊框等特色相紙；最後就是ISO 100，識用就可以拍出極品靚相的SX-70系相紙。

支援 i-Type / 600 / SX-70 三代相紙（鍾世傑 攝)

原來600及SX-70都是為機身沒有電池的舊款寶麗萊相機而設，相盒相有電池，用來推動摩打出相、以及開動閃光燈。過去，不同主機都需要用特別菲林，但Polaroid I-2 就不用改機，一機支援以上三代相紙，玩出更多變化。

單純享受拍攝樂趣

在試玩前，單看Polaroid I-2機身雖然也嗅到一點懷舊、高級機感覺，但未玩之前實在仍抱有一點點over-prieced的感覺。但細心聽完講解，知道鏡頭組的精良、屏幕細細竟然有精美的動畫icon和多國字款對應，終能理解是貴在細節。

手動模式影光繪好簡單（鍾世傑 攝)

經三位達人手把手教玩，不經不覺得拍了個半小時，當中我沒有去玩手機、覆SNS，單純享受拍攝樂趣。而且Polaroid app還可以簡單地將寶麗萊即影即有相紙轉換成digital相，擺上IG一樣可以打卡，好好玩！正如上文所講，抵過盲目跟風買炒價CCD數碼相機。

香港Polaroid營運三位同事：左起Jones、Cirry、Jimmy更親身教記者玩新機。（鍾世傑 攝)

Polaroid app還可以簡單地將寶麗萊即影即有相紙轉換成digital相（鍾世傑 攝)

記者初學首拍作品（以Polaroid app翻版後可直接貼上IG ）

+ 3

Polaroid I-2 技術規格



機身：149.9 x 119.3 x 91.2 毫米／563 克



快門：系統快門速度 1/250 秒 - 30秒



光圈：f8, 11, 16, 22, 32, 45, 64



光學系統：3元件鏡頭具備連續自動對焦系統（最近40cm）



建議零售價：$5,999



Polaroid I-2 即影即有相機，即日起峴 Polaroid.com 和全球精選零售商發售