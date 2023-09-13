iPhone15 Pro/Max最新價錢、顏色、香港發售日期、規格懶人包

iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max｜Apple 發布會剛公佈了果迷期待已久的 iPhone 15 Pro 系列兩款新機，而早前傳聞預計的「iPhone 15 Ultra」並沒用登場。iPhone 15 Pro 系列升級 A17 Pro 晶片，提升效能和手遊表現。全新的鈦金屬設計亦為果迷帶來新的視覺體驗。

今年入唔入手 iPhone 15 Pro、Pro Max？以下 4 個理由果迷非睇不可。



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1）5級鈦金屬設計

一如傳聞預計，iPhone 15 Pro、Pro Max 使用5級鈦金屬製造，與製作太空船使用同級數合金，一來令 iPhone 更堅固，二來使 iPhone 15 Pro 成為 Apple 歷來最輕巧的 Pro 機。邊框部分的設計改動最明顯，有別於以往的不鏽鋼鏡面，以全新的刷紋質感呈現，金屬拉絲工藝看上去更有質感。

6.1吋iPhone 15 Pro、6.7吋iPhone 15 Pro Max｜改用USB-C 制式

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記者現場實試 iPhone 15 Pro（林勇 攝）

iPhone 15 Pro、Pro Max 的機身邊緣採用流線型，弧形設計比上代更圓滑，亦帶來歷代最幼細的邊框。升級使用鈦金屬外，結合堅固的機背玻璃和陶瓷晶體護面，iPhone 15 Pro比上代更堅固耐用。同時，使用全新熱機械加工程序，維修更換機背玻璃更方便。

iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max 推出4隻顏色選擇：黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬

2）全新動作按鈕 - 可自訂操作

iPhone 15 Pro 捨棄使用已久的靜音掣，加入全新的動作按鈕，用家可以透過動作按鈕快速使用相機、電筒、錄音機、專注模式，以及打開翻譯 App 等，更可在捷徑 App 中自訂更多功能操作。當用家點擊動作按鈕，動態島亦會即時有視覺提示，操作體驗相當直觀和方便。相使在 iPhone 15 Pro 推出後，將有更多第三方 App 的功能，可透過動作按鈕快速使用。

記者現場試玩新動作按鈕（林勇 攝）

3）升級 A17 Pro 晶片

再來當然是升級晶片，iPhone 15 Pro、Pro Max使用首款 3 納米晶片 A17 Pro。全新6核心 CPU速度比以往快 10%，神經網絡引擎更快達 2 倍。而 Apple 史上最大的重新設計GPU，快達 20% 效能。

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令果迷驚喜的是，A17 Pro 晶片加入光線追蹤技術，比以軟件為基礎的光線追蹤快 4 倍，提升圖像處理交能。因此，iPhone 15 Pro 能提供更流暢、細緻的遊戲畫面和AR應用程式處理。《Resident Evil Village》、《Resident Evil 4》、《Death Stranding》和《Assassin’s Creed Mirage》等在家用機、電腦上的遊戲也將在 iPhone 15 Pro 上能體驗。

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4）相機系統升級

iPhone 15 Pro、Pro Max繼續維持 3 鏡頭設計，4800 萬像素主相機能在24 毫米、28 毫米及 35 毫米三個受歡迎的焦距之間切換，亦能把其中一個焦距設為預設。除了 ProRAW外，將支援多達 4 倍解像度的 4800 萬像素 HEIF 圖像。而長焦距鏡頭，iPhone 15 Pro備有 3 倍焦距；iPhone 15 Pro Max 更有歷來最長的 5 倍焦距 (120 毫米)。

記者實試 iPhone 15 Pro 鏡頭（林勇 攝）

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很多用家使用 iPhone 拍攝時，都喜歡使用人像模式，來拍攝景深效果。iPhone 15 Pro、Pro Max 將加入新一代人像模式，現在無需要手動切換人像模式，用家只要點擊螢幕對焦，或在相片中偵測到有人或貓狗，iPhone 就能自動記錄景深資訊，可以在「相片」App中，重新調整相片的焦點，拍攝更加靈活。

iPhone 15 Pro 亦支援拍攝空間影片，以 3D 形式拍攝影片，配合之後推出的 Apple Vision Pro 使用。另外，現可使用 USB 3 連接線，把 iPhone 15 Pro 拍攝的相片，即時傳輸到 Mac 上。

iPhone 15 Pro／Pro Max配備 USB-C 接口，支援 USB 3，傳輸速度每秒10 Gigabit

iPhone15 Pro/Pro Max售價

iPhone 15 Pro 售價維持不變，由 $8599 起，容量選擇為 128GB、256GB、512GB 及 1TB。iPhone 15 Pro Max 售價由 $10,199 起，容量選擇為 128GB、256GB、512GB 及 1TB。

iPhone15 Pro/Pro Max推出日期

用家可在 9 月 15 日（星期五） 晚上 8 時起預訂，將於 9 月 22 日（星期五）起開始發售。

現時 Apple 提供的各型號 iPhone

記者美國發布會現場上手試片段：

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