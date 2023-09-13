iPhone15發布會4大新品懶人包｜Apple 在剛才舉行了《Wonderlust》新品發布會，會上 iPhone 15 系列以及 Apple Watch 新品都如約而至，對於 Apple 新作有興趣又不想重溫個多小時的發布會？《香港01》科技玩物記者就在以下整理了 4 大 Apple 新品的各項功能、規格重點，讓大家3分鐘內了解全個發布會的內容！



Apple Watch Series 9

－ 採用 Apple 自家研發的 Apple Silicon S9 晶片，擁有 60％ 更多的電晶體、GPU 提速 30％

－擁有更強的 Neural Engine 神經引擎

－與 Siri 的互動將在手錶上獨立完成、毋須連網，更保安、亦不再受網絡質素影響

－新的 Siri 健康查詢，可以讓用戶詢問自己的睡眠質素、步行心率等

－語音輸入的準確度對比 Series 8 提升 25％

－ 預載 WatchOS 10，帶來新功能如 Namedrop（兩人手錶靠近即交換通訊資料）等等

－ 屏幕亮度最高可達 2000nits、最低為 1nits

－新增 Double Tap 動作操作，用姆指與食指雙擊就可以控制 Apple Watch，例如接聽電話／結束通話／暫停計時／轉動畫面Widget 等等

－新加入粉紅色鋁金屬錶殼，現在有鋁金屬版本還有星光、暗夜、Product(RED)選擇，另外不銹鋼版本就有金、銀、石墨黑三色選擇

－為達到環保、碳中和，今代起不再使用真皮，新開發名為「Fine Woven」的物料，當中 68％ 為回收物料

－與 HERMES 合作推出的錶帶亦變成布質，另外 Nike 版本則大幅採用回收物料

－ 價格＄399 美元起、今日開始預訂、9 月 22 日正式上市

Apple Watch Ultra 2

－同樣加入 Apple Silicon S9 晶片

－最高亮度達 3000nits

－加入 Modular Ultra 錶面，用戶可以用盡畫面空間顯示不同資料

－Night Mode 會利用光度感應器，於暗光時自動啟動

－WatchOS 10 讓 Apple Watch Ultra 2 以藍牙連接不同的健體配件以監測用戶的運動情況

－正常使用時間升級至 36 小時、低電量模式下則可長達72小時

－ 價格＄799 美元起、今日開始預訂、9 月 22 日正式上市

iPhone 15（6.1”）、iPhone 15 Plus（6.7”）

機身

－屏幕新採用由 iPhone 14 Pro 系列加入的 Dynamic Island 動態島

－Super Retina XDR 屏幕、最高亮度達 2000nits、HDR 亮度則最高為 1600nits、支援 Dolby Vision

－機背玻璃首次使用一整塊染色磨沙玻璃

－機身顏色有紅、藍、綠、黑、白 5 種顏色選擇，色調以粉色為主

－與上代同樣採用 Ceramic Shield 強化玻璃屏幕

鏡頭

－採用 4800 萬像素主鏡頭，利用 2 粒像素合成一粒大像素，以輸出 2400 萬像素的高質素相片

－可以利用同一枚鏡頭拍攝 1200 萬像素的 2x 無損遠焦相片，並利用它拍攝 4K 影片

－新一代的人像模式，擁有更佳的色彩，以及利用機器學習功能營造人造散景效果，即使是貓、狗都一樣可以自動偵測

－支援先拍後對焦的「Focus and Depth Control」功能」

處理效能

－ 使用 A16 Bionic 處理晶片 － 即上代 iPhone 14 Pro 系列同一枚

通話、無線／有線連接

－擁有全新的 UltraWide Band 晶片，可以連接比從前遠 3 倍的裝置，甚至可以精確地追蹤附近朋友的位置及方向

－利用機器學習，提供效果更強的 Voice Isolation 降噪通話功能

－Emergency SOS 衛星求救功能擴展至 14 個國家（依然沒有香港／中國的份）

－全面採用 USB-C 連接

－可以直接用手機為新版本、同樣使用 USB-C 的 AirPods Pro 2 充電

配件

－推出全新的 Fine Woven 物料配件

－iPhone 15 價格＄799 美元起

－iPhone 15 Plus 價格＄899 美元起

iPhone 15 Pro（6.1”）、iPhone 15 Pro Max（6.7”）

機身

－採用全新的 5 級鈦金屬物料機身，為航天級數金屬，更堅固且擁有更強的散熱效能

－歷來最輕的iPhone Pro 機、歷來最窄的屏幕邊框

－Ceramic Shield 強化玻璃屏幕

－機身顏色有 4 種：黑、白、藍、灰

－內裡的鋁金屬材質為 100％ 回收金屬

按鍵

－舊有的 Mute Switch 改為新的 Action Button

－除了用來靜音之外，用戶亦可以自訂此按鍵的功能，例如開始錄音、打開相機等等

iOS 17

－支援全新的「Standby」模式，在充電時橫置即可以變成電子鐘或顯示其他有用的資料 Widget。

處理效能

－ 全新的 A17 Pro 晶片，採用全新的 3nm 製程，擁有 190 億枚電晶體、6核 CPU，提供目前手機中最強的處理能力

－加入新的 USB 控制器

－全新的 6 核 GPU，為專業級數（Pro Class）

－支援硬件原生的光追（Ray Trace）運算，比軟件生成快 4 倍

攝影主鏡頭

－iPhone 15 Pro 繼續採用三鏡頭

－4800 萬像素主鏡頭支援 ProRAW 相片拍攝，可以拍攝 24mm、28mm、35mm 焦距的相片

遠攝鏡頭

－1200 萬像素遠攝／人像鏡頭，iPhone 15 Pro 變焦倍數為 3x、即 77mm

－iPhone 15 Pro Max 則採用新式潛望式鏡頭，提供 5x 變焦倍數、即 120mm 焦距的相片拍攝能力

立體拍攝功能

－可以拍攝 Spatial Video 立體影片，並在 Apple Vision Pro 中重新體驗立體場境

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 價格及上市資料

－ iPhone 15 Pro 價格由＄999 起

－ iPhone 15 Pro Max 價格由＄1199 起（比上代貴，但容量以 256GB 起跳）

－今星期五（9月15日）起開放預購、9 月 22 日起正式上市

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