Twitch韓國女主播遊香港、港鐵梯間遭外籍男非禮胸襲｜以東南亞區一人遊為主題的韓藉女主播「May 五月」（may5w）4日前來港旅遊，昨日（9月10日）在直播期間，於某港鐵站梯間，忽然被一個外藉男人從背後熊抱胸襲！疑因沒有停機、女事主也沒有大聲求救，路人竟未上前阻止？



港鐵站梯間被男子從後胸襲

事件先在Reddit傳出，並附上直播翻錄短片，可見may5w正於一個紅色牆的港鐵站樓梯自拍直播，旁邊有一名留鬚的疑似南亞裔男子靠近向她講話：「Listen、Listen，I'm Alone」（聽著、聽著，我一個人）且愈靠愈近，May似乎驚慌至不懂反應，只不斷大叫「I'm NOT Alone、I'm NOT Alone」（我不是一個人）。

韓藉女主播「May 五月」（may5w）專拍東南亞區的一人自由行片，去過台灣、越南，今次是她首次來香港。她的Twitch有很多中文觀眾，所以IG更會寫中文。（連結）

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從影片中可見，男子不單無停止，更直接從後熊抱胸襲May（見紅圈），男的還不斷在受害者耳聽叫「Come Come」（跟我走）、May只能發出哀號、連呼「Nooooo」（不要）。看以下截圖，不說以為是日本AV片情節！此人在港鐵站內竟敢公布非禮，實在膽大包天、令人髮指。

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好在後來有一位戴眼鏡的男子經過，色狼才知難而退、轉身逃走。眼鏡男似有問是否需要幫忙，但May未有向路人求救，只回答「I'm OK, Thank You So Much」，影片在此時就停止了。後來連登討論區亦有2、3個post，有人指眼鏡男「隔離個廢柴男人」，竟收到大量負評；網民認為May被非禮過程中仍在自拍，且沒有叫Help，旁人也不知是否在拍片或者情侶在拉扯。眼鏡男的出現令色狼逃去，他亦有May是否需要幫助，是事主自己表示OK，負責不應在眼鏡男身上。

May最後沒有報警，回到酒店後繼續直播，聽網民表示她整個人驚魂未定。現時May的直播仍在繼續（寫稿時她在live自己睡覺的樣子）。