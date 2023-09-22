iPhone 15 系列炒價持續更新｜Apple iPhone 15 系列今日正式開售，在關心新機功能之外，不少人都將 iPhone 當成「投機產品」去看待，我們《香港01》科技玩物記者亦會由 iPhone 15 系列開售開始緊貼市況，讓大家可以隨時更新 iPhone 15 系列的回收價。



（歐嘉樂 攝）

（最後更新：9月22日 14：30 先達場內回收價）



(9 月 22 日14：30更新)

先達人流劇增、大細機回收價下挫

下午靠後時間，除了到店取機的炒家到先達放售 iPhone 14，Apple 官網的速遞貨亦陸續送到，大量人持機入場，就目前所見，先達內人龍處處。

由於貨量激增，曾傳出有回收店家停收不同的型號，但目前所見場內仍然有大量交易，只不過回收價對比數小時前就明顯下挫，Pro、Pro Max 的回收價都分別下跌近＄900～1000。

👇👇👇 iPhone 15 Pro 系列 14：30 參考回收價整理👇👇👇

(9 月 22 日12：00更新)

先達開市：Pro Max 收價節節上升、最多賺＄3500

踏入 10：30，先達廣場絕大多數回收店正式開門收機，場內交投氣氛十分熾熱，放機人流甚至比上年同時間更為熱烈，事關 iPhone 15 Pro 系列機種的回收價正盛！即使是事前不被看好的細機 iPhone 15 Pro，目前在先達場內仍以原價高＄500-600 的價格回收。

+ 6

iPhone 15 Pro Max 方面，回收價會因應機身顏色而有差異，基本上鈦金屬原色最為渴市，其次黑、白，而最少需求的則為藍色；最細容量的 256GB 目前報價最高約為＄13700，即原價+$3501，有場內人士認為此價已幾近「摸頂」。

👇👇👇 iPhone 15 Pro 系列 12：00 參考回收價整理👇👇👇

Apple Store 門口價：Pro Max 最多可賺＄2600

今年 iPhone 15 系列的開賣後回收價概況與上年 iPhone 14 系列相似，iPhone 15、15 Plus 兩部基本型號當然就是一開市就跌破「招股價」，炒市未開始已經結束，相信在今日稍後已經可以直入 Apple Store Walk-In 無限購買，炒家少一個目標，卻是真．用家喜聞樂見。

iPhone 15 Pro 系列機種方面，一如事前傳聞，今年的「細機」iPhone 15 Pro 需求不及 iPhone 15 Pro Max 搶手，目前在各 Apple Store 的門口回收價大概是官方價加＄300～400，不算倒蝕但賺頭甚少，不過後市或有調升空間。

而去到真正的「戰場」、「大機」iPhone 15 Pro Max，目前的 Apple Store 門口價已經是官方原價+＄2200 起步，而這只是最細容量 256GB 版本的報價，另外的大容量 512GB 及 1TB 就更為搶手，目前Apple Store 門口報價平均以+$2500 為主，最高可以上試原價 +＄2600，貼近上年度 iPhone 14 Pro Max 的開市水平。

👇👇👇 iPhone 15 Pro 系列 09：00 參考回收價整理👇👇👇

按照慣例，Apple Store 門口價以吸引散戶快放手上 iPhone 為主，普遍價錢其實是全日最低，在約 10 時先達廣場及內地收機商全面「開市」之後，價錢會有波動，上年價格就會稍微上調，我們會繼續密切留意，最新行情會在此文章持續更新。

*****iPhone 15 系列開賣首日預計炒價將會不斷浮動，想要緊貼市場消息就要留意本頁面的持續更新，不過亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。*****