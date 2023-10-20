微信騙案｜隨著中港恢復通關日久，港人使用 WeChat／微信與內地朋友保持聯繫越來越平常，但就如 WhatsApp 一樣，越多人使用的溝通工具就更吸引騙徒進駐。最近微信官方亦發出了安全警告，提醒各位用戶提防一種新的「消費券」騙局。



微信「消費券」騙局、以為送錢其實騙財

最近不少中國內地網民都反映他們收到一條短信，聲稱「200元消費券已到帳」，並附上了一條「認領」消費券的連結。當你點擊短信後面的連結後，就會跳轉到一個類似電商平台的頁面，並顯示「我的購物消費券¥200」、「失效無法享受優惠」等等字眼，大力鼓勵用戶用這 200 元的購物金作消費。

然而微信官方就提醒大家：這些頁面從來都不是正規的網購平台。這些頁面，絕大多數都是由不法份子編寫，通過各種名目引導用戶填入私隱訊息，甚至是信用卡號碼，最終可能令用戶的銀行戶口被入侵、信用卡被盜刷等嚴重後果。

5大特徵分清釣魚陷阱

以上的「消費券」騙局，原理與近年於網絡上流行的釣魚騙局如出一撤，騙徒往往會偽造出以假亂真的網頁，誘騙用戶輸入個人資料以進一步騙取用戶的資料或財產，例如早前肆虐香港假香港郵政收件短訊等等。以下5大注意位，助你識破偽冒網站防止被騙👇👇👇