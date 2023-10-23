由中聯辦港島工作部處長劉小平，港島聯基金會主席蘇長榮、會長蔡毅，常務董事張馨玲；華潤創業馮凱副總裁等一同宣布，香港島各界社會服務基金會舉辦的「1210 區選齊投票」問答大獎賽活動正式啟動，參加者更有機會抽到華為 MateX5 智能手機。



早前香港島各界聯合會舉辦了的「完善地區治理幫到你」知識大獎賽，有超過 3 萬名香港市民踴躍參與。為了繼續配合特區政府宣傳新選制下第一場區議會選舉，讓市民了解新選舉制度，香港島各界社會服務基金會再撥出資源，舉辦「1210 區選齊投票」問答大獎賽。提升市民對新選舉制度的認受性，促進市民行使公民權利，履行公民責任，參與區議會選舉。

香港島各界社會服務基金會10月16日舉辦「1210區選齊投票」問答大獎賽活動啟動禮

參加資格

1）必須年滿 18 歲

2）持有有效香港居民身份證

3）在港島區居住或工作的香港居民。



參加方法

符合資格人士只需下載登錄「港島聯萬家」應用程式，並註冊爲「港島聯之友」回答相關問題即可參加抽獎。活動抽獎共有 4 次：10 月 24 日、11 月 7 日、11 月 21 日及 12 月 5 日。

豐富獎品

只要參與抽獎，首 10,000 名參與者即可獲贈太平洋咖啡電子券一張（可免費兌換價值 30～42 港元任一款咖啡一杯)，之後 50,000 名參與者均可獲得太平洋咖啡「買一送一」電子優惠券一張。大獎更有價值高達 $15,000 華為 MateX5 智能手機，名額共有 8 個。而優勝獎則爲價值 $300 的超市禮券 400 份。

活動禮品豐富，同時又能了解新選舉制度，非常值得參與。更多詳情可登陸「港島聯萬家」 APP 查詢。