iPhone 死機前5大症狀｜舊iPhone保值能力和耐用度均是有目共睹，不少人今時今日仍在用iPhone 8、iPhone XS，就算碎芒、撞爆機背玻璃都仍然繼續使用。但其實手機跟人體一樣，外傷事小、內傷才更致命。外媒《ZDNet》最近發文整合了5大壞機先兆，如果你的舊iPhone出現這5個狀況，很可能會忽然死機壞機，建議盡快備份、保存重要的相片及個人資料。



iPhone 死兆01｜螢幕閃爍不斷

ZDNet提醒，iPhone屏幕不斷閃爍，其實比人為撞爆芒更嚴重；爆芒大不了換過、幾百蚊解決。但屏幕閃爍代表內部的線路板已經隨著歲月老化脫落，已經「醫返都嘥藥費」！如屏幕完全變黑就難以修理取回重要相片、資訊，建議盡快backup。

死兆01｜螢幕閃爍不斷

iPhone 死兆02｜屏幕觸控失靈

比起閃芒那麼明顯，屏幕觸控偶然無反應更被用家莫視。多數以為只是手機爆容量lag機反應慢。其實不然，這是裝置內溫度開始異常提升，或主機曾被外力碰撞變形的後遺症，最終將無法使用，同樣建議在觸控失靈前盡快備份。

死兆02｜屏幕觸控失靈

iPhone 死兆03｜常常自動restart 重新開機

如果手機常常自動restart，跳去轉「白蘋果」畫面重新開機，代表你的iPhone電池或主電路底板已經損壞，零件之間連接鬆脫因而自動reboot。

死兆03｜常常自動restart 重新開機

iPhone 死兆04｜電池無法充電

電池老化是舊手機最常面對的問題，如果你的iPhone用久了，電量很快就如「倒水」一樣流失，甚至駁電線都無法充電，可先試試重新開機，並查看有沒有以下幾個情況：

死兆04｜電池無法充電

1）可能手機過熱／低溫，等溫度回復正常後再試



2）試試將Lightning 線上下面反轉再充電



3）試試換成另一組充電線及火牛，看看能否充電。



4）如屬iPhone 11後的機種，試試改用magsaft用無線充電看看有無反應



5）以牙籤撩一撩充電口內是否有異物



iPhone 死兆05｜機身凸起、屏幕分離

老化的鋰電，尤其是曾於街鋪更換代用電，電池會忽然膨脹，撐得連iPhone屏幕都迫到爆起，與機邊框及機背分裂。這狀況多數只在舊機上發生，一般都已過保養，但都應該盡快向apple或其他手機修理店尋求協助，絕對不要繼續使用，以免發生爆炸。

死兆05｜機身凸起、屏幕分離

備份方法1｜最直接當然用iCloud

Backup iPhone 最快方法就是用iCloud，如果你沒有購買足夠大的儲存空間，以下有臨時增加iCloud容量的方法。

+ 2

備份方法2｜舊 iPhone 駁電腦過資料

有可能你的手機已經太舊升不了iOS 15，除了 iCloud 備份之外，以往用以 iPhone「機過機」的方法依然有效，將舊 iPhone 以 USB - Lightning 線連接至 Windows PC／ Mac 電腦，再利用 PC 內的 iTunes／Mac 的 Finder 將手機資料完整備份，而且速度可能會更較 iCloud 更快更方便。不過就要留意電腦內有沒有足夠空間儲起手機內全部資訊了。