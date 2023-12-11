iOS17.2解放兩大攝影功能　可拍3D空間影片　即睇新版本更新焦點

Apple 將推出 iOS 17.2 版本，將為 iPhone 15 Pro 解鎖兩大拍攝功能，以及多個焦點功能，包括拍攝空間影片、動作按鈕新功能、新 Widgets 等，而且將會影響到即將推出的蘋果AR眼罩 Vision Pro 的使用體驗。



解鎖兩大拍攝功能

iPhone 15 Pro、15 Pro Max 搭載5倍光學變焦及25倍數位變焦的長焦鏡頭，可是現時對焦速度不足，Apple 將在 iOS 17.2 中改善長焦鏡的對焦速度，讓用家可以在拍攝遠距離目標是更準確清晰。

同時，iOS 17.2 將解鎖 iPhone 15 Pro和15 Pro Max 拍攝 3D 空間影片的能力，以配合 Apple 即將推出的 Vision Pro，能以 3D 沉浸體驗影片、相片。

動作按鈕新功能

iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max配備了一個可自定義的動作按鈕，取代以前 iPhone 上的傳統靜音切換。默認情況下，該按鈕用於在鈴聲和靜音模式之間切換，亦能自定不同的操作。iOS 17.2 為動作按鈕加入「翻譯」App 操作，在動態島快速使用語言翻譯。

敏感內容警告

iOS 17.2 加入敏感內容警告功能，iPhone的機器學習會分析照片和影片，並在用戶查看之前模糊檢測到的裸露內容。敏感內容警告也適用於通訊App、AirDrop 傳輸和 FaceTime。

Apple Music升級

iOS 17.1中，用家可以通過點擊星號圖標來收藏歌曲以獲得更好的推薦。iOS 17.2將連收藏的歌曲也會添加到一個新的「我的最愛」歌曲列表中。同時，iOS 17.2 加入一個新的焦點過濾器，用於過濾 Apple Music 的聆聽歷史記錄，當此過濾器被打開時，其他人在你手機上點播歌曲，也不會影響推薦。

其他新功能：



新日記App-可記錄文本、照片、音樂



更改默認警報聲音-可以更改默認警報/通知的聲音和觸覺反饋模式



新Widgets-新的天氣選項包括每日日出和日落預報



iMessage: 聯繫人密鑰驗證



新「身體部位」Memoji



資料來源：MacRumors