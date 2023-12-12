Netflix《幽遊白書》真人版｜戶愚呂兄弟超勁荷里活特技曝光｜由同名漫畫改篇的《幽遊白書》劇集將於12月14日周四上架，Netflix一口氣在YouTube剪輯了12位角色的個人預告，終於可以更清楚看到雪菜、螢子、牡丹的戲份。另外，片商更公開了身高只得120cm的戶愚呂兄（滝藤賢一 飾），背後動用了最先進的美國荷里活特技。



戶愚呂弟戲份爆多｜120%形態首曝光

《幽☆遊☆白書》真人版最強波士為戶愚呂兄弟，綾野剛要特技化妝和穿著肌肉衫去扮演戶愚呂弟，而他爆發120%力量的筋肉惡魔造型，上星期亦已在新預告中曝光了。而本週Netflix再公開了瀧藤賢一為了演出身高只有120cm的戶愚呂兄，遠赴美國洛杉磯，去Netflix旗下「Eyeline Studios」VFX製作室，進行長達2星期的facial capture 表情動態捕捉拍攝。

圖片來源：Netflix

《幽☆遊☆白書》真人版特效總監坂口亮訪解釋，今次動用了荷里活SS級高技術去製作戶愚呂兄弟真人版，當中戶愚呂兄藺難度較高，事關演員瀧藤賢一本人身高1米77，只比綾野剛矮3cm。有睇漫畫都知，戶愚呂兄是一個小矮人，身高120cm而且長期會趴在弟弟膊上，而且他全身可以化幻成不同形態，瀧藤賢一需要全程以臉部配合CGI特技演出，未計後期加工，足足花了他跟工作人員兩星期拍攝。

圖片來源：Netflix

戶愚呂弟爆發120%力量的特技，早前已在預告片曝光（影片截圖）

《幽☆遊☆白書》真人版全程使用東寶攝影所的The Volume 360度 LED屏幕牆，取代傳統綠幕拍攝特技，所以演員身上及面上的光源及色調都跟背景一致，而且演員會更易投入演出。而為了快速完成拍攝，工作團隊最高峰時佔用了東寶全12個影棚中的5個，無論技術及規模均達日本影集製作史上里程碑。

圖片來源：Netflix

12名角色海報／個人預告片曝光

Netflix早期只公開了4大主角海報，近日就大幅更新，追加了其餘8位角色的個人海報，且安排了12名角色的個人預告片，可以看到各人更多戲份。

+ 7

其他影片連結：藏馬篇 ／ 桑原篇 ／ 飛影篇／雪菜篇／幻海篇／小閻王篇／左京編

預計劇情超濃縮

根本第2條預告的片段，記者重組了劇集版劇情，預計會大幅度濃縮：幽助救小朋友被貨車撞死，身故後被小閻王選為靈界偵探，回到人界在做任務時與藏馬及飛影相識。之後左京想打開通往魔界的大門，在大門完全打開前，小閻王安排幽助跟幻海婆婆學藝加強戰鬥力，最終安排4人小隊乘船出發去一個小島，登陸後即時爆發大戰，劇集版將幽助們與戶愚呂初戰的情節，與暗黑武術大會篇二合一，四人分別與戶愚呂弟、戶愚呂兄、鴉、武威逐一單挑，最終4打1大戰戶愚呂弟。

（圖片來源：Netflix影片截圖）