香港01推出Web3內容板塊「網科 3.0」 與Techub News合作共建

Techub News創始人Alma、香港01行政總裁蘇曉婷在由Central Research、Techub News、香港01主辦，IOST、Cointime、Web3Labs、L7 聯合主辦的「Big Demo Day Annual Summary」上共同宣布，Techub News 將與香港01 合作共建香港01 Web3 內容板塊「網科 3.0」。



「網科 3.0」板塊將涵蓋行業精英專訪、行業趨勢解讀與分析、Web3應用盤點以及市場熱點專題報道等。本次合作是香港傳統媒體首次與Web3媒體在內容上進行深度融合，旨在在香港政府全力推動本土Web3發展的背景下，為香港用戶提供更及時、更全面、更深度的Web3行業洞察。

香港01行政總裁蘇曉婷表示，香港01近年來一直在關註包括區塊鏈及Web3.0在內的科技領域的發展，從2021年開始對AI及Web 3.0熱門話題進行了非常多的深度報道。本次推出的「網科 3.0」板塊將包含區塊鏈、AI等新興Web3科技的行業精英專訪、科技趨勢及應用等專題內容。

Techub News 創始人 Alma 表示，其於 2017 年就開始在香港深耕本土的 Web3 產業，希望大家相信香港政府要將香港發展成為全球虛擬資產的決心，過往香港的創新是自下而上，這次的科技創新是自上而下的推進。Techub News 將通過與香港01 的合作，借由香港01 的影響力向全球Web3項目發出了解香港、落地香港的邀請，Techub News 將承擔服務與對接的工作，與全球項目方一起共建香港 Web3 生態。

Techub News 是香港本土新興的科技媒體，旨在提供以Web3.0為代表的新興科技領域的全方位報道，致力於打造「香港領先，世界一流」的科技媒體和新媒體集群，助力科普，賦能科創。