乘客iPhone從機艙1.6萬英尺高空墜落　結果手機完好還能使用

1月6日，一架阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）的飛機在俄勒岡州波特蘭起飛後，一個緊急出口組件意外分離導致飛機的窗戶和側壁受損，並且氧氣面罩也自動展開。



美國國家運輸安全委員會（NTSB）目前正在調查這起事件，並尋求公眾的幫助來尋找丟失的機身組件和其他可能被扔出飛機的物品。

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肖恩·貝茨參與了搜尋工作，在此期間他發現路邊的一片灌木叢下躺着一部疑似丟失的iPhone手機。他撿起來一看，發現設備非常乾淨，沒有劃痕，這讓他認為有人從飛機上掉落或者是從行駛中的汽車上扔下來的。然而，當他點亮屏幕時，卻沒有設置密碼，並看到了阿拉斯加航空公司1282航班的行李領取確認電子郵件。

貝茨在推文中表示：「我發現了這部手機，它顯然從16000英尺（約4876.80米）高空墜落下來。」這是由於機身破洞而引發乘客恐慌的情況下發生的情況。此次事件讓阿拉斯加航空公司停飛了65架波音737 MAX 9飛機。

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