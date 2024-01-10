HK Express 免費機票｜香港快運 (UO) 1月10日免費機票連結、開始時間、航點｜機管局與香港快運再度合作，以先到先得方式送出1.9萬張香港出發的免費來回機票，詳細搶飛時間、連結、14個航點情報總結。



HK Express免費機票｜1月10日香港快運活動情報

1｜HK Express 免費機票｜24.1.10 活動時間



HK Express由香港國際機場贊助，送出19,000張香港出發之免費來回機票，活動日期為：2024年1月10日，想成功獲得免費機票，即睇攻略做好事前準備！

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2｜HK Express 免費機票｜航班地點



1月10日送出之免費來回機票共有19,597張，以先到先得形式送出，UO在facebook 公開一張8x6共48個英文字母組成的插圖，當中隱藏了14個是次送飛航點，hashTECH已成功解拆，包括：東京羽田、東京成田、大阪（關西）、鹿兒島、福岡、名古屋、高松、沖繩、首爾、釜山、濟州、曼谷、布吉共14個港人熱門旅行航點，詳細情報於1月10日上午6時公開。

留意今次2024年1月活動玩法有變，今次搶飛只限於UO官方網頁進行，不能再使用香港快運的手機app應用程式搶飛了。

3｜HK Express 免費機票｜活動網頁地址



請book mark定網址： https://bit.ly/4aMYKZG 準時2024年1月10日（正式時間未定，照上次活動慣例，估計為上午10時30分起）開搶，活動機票需鬥快搶，現在就選好目的地航點、以及旅遊日期吧。

4｜HK Express 免費機票｜準備資料



由於活動采取先到先得形式，大家記得先在電腦、手機上預填好以下情報：

與旅遊證件相同之乘客姓名（留意用英文網頁就不要搞錯First Name/名 、Given Name/姓）

聯絡電話

電郵地址

信用卡資料（留意不接受TapNGo類型預付信用卡）

5｜HK Express 免費機票｜追加項目



有關機票由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助，不包括相關稅項、附加費、寄艙行李、揀選座位、U-First優先登機等收費，須由旅客自行承擔。所以一定要事前準備好信用卡資料！（貼士：不要在座位、寄艙行李等細位上浪費時間，後補吧搶飛要緊！）

6｜HK Express 免費機票｜確認電郵

成功完成以上步驟後，乘客將會收到 HK Express 發送的行程確認電郵，這樣才算真正搶到飛！如遲遲未收到記得看看有沒有掉進垃圾電郵位置，祝你成功搶飛、準備出發旅行！