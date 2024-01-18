Samsung Galaxy S24發表實試｜Samsung 剛在香港時間凌晨2時於美國舉行 2024 年的首場 Unpacked 新品發布會，今次的重點自然是預言已久的 Galaxy S24 系列。



除了硬件方面的進步，在人工智能熱潮下誕生的 S24 系列更是 Samsung 首次加入「Galaxy AI」出世的新作，究竟實際表現如何？《香港01》科技玩物記者在 S24 系列發布前就稍作試玩，以下就為大家帶來 Galaxy S24 系列的實機試玩後感。

Samsung Galaxy S24 系列實機上手、Ultra 機玩鈦金屬機身

先從外型著手，近年 Samsung 推出的 Galaxy 系列機種，在外觀設計上都有一套既定而變化甚少的語言，令人一看就知是 Samsung 出品，今代 Galaxy S24 系列都不例外。

Galaxy S24 系列的鏡頭模組設計再向簡約方向發展（蔡浩騰 攝）

作為系列基本的 Galaxy S24、S24+ 不單止設計相似，連屏幕尺寸也幾乎一模一樣（只有 Galaxy S24 的屏幕增大了 0.1”），即使機身邊框強調用上「強化鋁」，但 Galaxy S24、S24+ 上手的手感與上代其實相去不遠。

Galaxy S24、S24+ 實機

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至於三機當中最大變化的，當然就要數 Galaxy S24 Ultra，它依然是採用繼承至 Galaxy Note 系列的方正外觀，並繼續內置 S Pen，但今代 Samsung 方面強調 S24 Ultra 的機身邊框首次採用了鈦金屬物料，與上年度的 iPhone 15 Pro 系列看齊。

屏幕方面，S24 Ultra 就改用強度更強的 Gorilla Glass Armor 強化玻璃，並且是採用平面屏幕設計，是自 Galaxy S3 系列登場以來，首次全系列 Galaxy S 機種都採用平面屏幕設計；但雖如此，機身左右邊框還是有額外修圓，做到握持時更貼合手掌的手感。

Galaxy S24 Ultra實機

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Galaxy AI 8 大人工智能應用實測

在內置硬件方面，Galaxy S24 系列對比上代最大的變化在於處理器方面採用最新的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy，最高屏幕亮度提升至 2600nits 等等，整體操作體驗其實變化不大。

認著這個貫穿整個系統的「三星」的 Icon，見到它就是會動用到 Galaxy AI 的功能（蔡浩騰 攝）

但今代的重點，其實主要落在軟件方面，是歷來首次加入全新人工智能 Galaxy AI 出世的 Samsung 手機系列，在搜尋、文字處理、圖像處理等方面都有著更大的實用擴展性。

一圈搜尋 Circle to Search with Google

Circle to Search 是 Google 方面開發的最新搜尋功能，而 Samsung Galaxy S24 系列如無意外將是市場上首批可以使用此功能的智能手機。

Circle to Search 其實就是將以往的 Google Lens 帶到 Android 的系統層面（蔡浩騰 攝）

Circle to Search 的操作非常簡單，用家無論在使用任何應用程式，通過長按 Home 鍵或屏幕底的橫條，就可以將畫面定格，只需要用手指或 S Pen 點選或圈出想搜尋的物件，就可以跳轉到 Google 搜尋相關結果。

此功能其實就是將以往的 Google Lens 帶到 Android 的系統層面，除了用作圖片搜尋非常方便，在遇到文字內容時亦可以即時進行複製或翻譯，不用打開任何 Apps，大幅提升操作效率。

通話助手 Call Assist－ 即時通話翻譯

Samsung 自家的 Galaxy AI 最強大之處，暫時可見於文字、語言的內容方面，上手必試的一定是通話即時翻譯功能，可以將通話雙方的語言直接即時翻譯成指定的語言，是智能手機上首見的功能。

早在 Galaxy AI 發布之初，通話翻譯已經是重點宣傳功能（圖 Samsung）

目前這個即時通話翻譯功能支援的語言為 14 種，包括支持英文、普通話、韓文、日文、西班牙、法文等等，故我們亦只測試了英文<->韓文的即時翻譯，從實試可見此翻譯功能的反應的確不俗，在用戶作語音輸入的同時又會以 AI 校準字詞👇👇👇

雖然未有支援香港人常用的廣東話，即使顯示中文亦暫時只有簡體，但根據 Samsung 官方透露，Galaxy AI 將會在 2024 年內以更新方式加入廣東話以及繁體中文顯示的支援。

聊天翻譯 Chat Assist

除了語音即時翻譯之外，Galaxy AI 又支援在通訊軟件之內的文字翻譯，最厲害之處是將翻譯後的結果直接顯示在 App 的對話當中，不需要另外進行多次的複製、貼上。

在文字輸入時，Samsung 鍵盤又支援了即時的文字翻譯，與外國友人的文字交流將會非常流暢。雖然翻譯文本暫時仍只能顯示簡體中文的，但據我們的實測，即使輸入繁體中文它都可以翻譯無誤。

Samsung 鍵盤又支援了即時的文字翻譯（蔡浩騰 攝）

寫作助手 Writing Assist

在 Samsung 鍵盤中加入的「寫作助手」功能，按鍵在左上角（蔡浩騰 攝）

在文字處理方面，Samsung Galaxy S24 系列就透過 Galaxy AI 加入「寫作助手」功能，用戶只需要在起草文字之後點選 Samsung 鍵盤的 Galaxy AI 寫作助手，即可以自動糾正錯別字、調整語氣，以應付不同場合與對象的溝通場景，同樣地，用戶輸入繁體中文都無礙識別以及內容輸出。

筆記助手 Note Assist

Samsung Galaxy 手機的筆記 App、Notes 當中亦也新增了筆記助手功能，能夠自動為手寫筆記整理格式、歸納要點，另外又會自動因應內容自動生成筆記的封面圖；除了在 Notes 當中有文字整理功能，Samsung 網頁瀏覽器亦可以即時在 App 內自動整理網頁內容重點，免卻了「複製+貼上」的額外功夫。

同樣的功能，在 Samsung Browser 之內亦可以用到，主要目的仍是讓用戶極速總結冗長的文字。

轉錄助手 Transcript Assist

Galaxy AI 的語音辨識能力，又被用於 Samsung Galaxy S24 系列的錄音 App 當中，雖然與通話翻譯一樣暫時未能支援廣東話，但我們以英語錄音實試，S24 是可以辨別到錄音中不同參與者，另外內容亦可以進行擇要，非常適合用於長時間的會議紀錄。

相片助手 Photo Assist

相片處理是新晉生成式 AI 的招牌，在 Galaxy AI 中一樣有相片助手 Photo Assist，用家可以利用新增的相片助手功能，通過AI技術自動填充照片中空白區域，或擦除不想要的物件，用戶更可以發揮創意，將相片中的人物／物品進行放大／縮小，AI 會自動填補畫面中的空白，幾秒間就可以製作出有趣的創意圖片。

智能慢動作 Instant Slow-Mo

除了圖片有 AI 幫忙，影片方面亦新加入了「智能慢動作」的有趣功能，在 Galaxy A24 系列的相簿之內，Galaxy AI 的生成式智能可以辨識到影片內的影格內容，當用戶在播放影片中長按畫面，即會以人工智能方式計算出更多影格，從而製作幾可亂真的慢動作影片，不過這個慢動作暫時只能在手機上觀賞，未能輸出作另外的影片儲存。