去年12月19日，年僅21歲的日本AV女優橫宮七海自尋短見身亡，事發數天後才由其朋友在SNS上公開，震撼各社交平台。近日，片商竟推出了一支橫宮七海在生時拍攝的8KVR影片，主題竟然是「AV版我推的孩子」（《我推的女孩子 8K VR 橫宮七海 x 喜歡去風俗店的スズタケ先生》番號：VRKM1219），Cosplay在劇中被fans刺殺的偶像歌手星野愛，認真邪門！咁仲唔止，網民更在影碟番號、劇情簡介中發覺片商是有心想「炎上」，搞了很多地獄梗，被指太惡毒。



自殺之人Cosplay被殺之人

首先回帶了解：橫宮七海在生時與家人關係惡劣，為了盡早獨立，她真高中時已在女僕cafe和風月場所兼職，後來更下海拍AV片，一個人辛辛掙扎，活得很不如意，最終給朋友留下遺書，選擇自尋短見，結束短短的一生。雖然橫宮七海的遭遇跟去世的原因星野愛不盡相同（後者被狂迷刺死），但「推出一套自殺女優cosplay在劇中被刺死的動畫女主角」為主題的AV片，不覺得太惡質、太炎上？買家在收看時，真的可以安心「欣賞」嗎？

《我推的女孩子 8K VR 橫宮七海 x 喜歡去風俗店的スズタケ先生》

劇情開惡意玩笑

網民又發現影片劇情刻意與橫宮七海的死拉上關係：主角的妻子「七海」因病早遺，20年後男主角在風月場所認識了有如妻子轉生再世的年輕女孩「Nanami」，最終二人不計較年紀差距、共築愛巢，而影片就是以男主角第1身視點，看七海吃飯、cosplay以及愛情動作片段。網民看畢簡介後都覺得有點兒那個。

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為何要等最後橫宮七海去世後才發片？原來現在日本有「AV新法」，拍好的AV影片要等半年才可以發售，以防片中人反悔不想出鏡。細心一看，原來連影片番號 VRKM1219 也刻意跟橫宮七海去世日子12月19日相同，這個玩笑也太惡質，很難說片商沒有「發死人財」的想法，有網民說表示：「真的不忍心看、太邪門了。」

