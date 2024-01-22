智能洗衣機被HACK｜手機、電腦，時常有被黑客入侵，盜用來「挖礦」（Bitcoin、以太幣等），但有沒有想過智能家電原來都是黑客的對象呢？近日、有網民發起，家中的智能洗衣機，竟每日使用大量數據。現時家中有很多電器都能連接到網絡上使用，但原來也涉及到網絡安全問題。



外海有網民在 X 上分享，從 router 中查看已連接的裝置時發現，家中的洗衣機竟每日使用 3.7 GB 數據，佔其全部裝置每日數據用量的 5%。雖說是智能家電，但其實每日的網絡數據用量應低於1 MB。

有網民根據上載的圖片分析，異常的數據用量，有機會是 Router 誤報數據，或可能是真的被黑客入侵，用來挖加密貨幣。早在2017年，LG HOM-BOT 就曾爆發過名為 HomeHack 的安全漏洞，黑客可以透過吸塵機上的鏡頭監視用家，甚至擅自操作其智能家電。

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家電被駭來挖礦最多只是令數據增加，用家可能覺得不用太理會，但其實潛在很多風險，包括盜用家電的鏡頭監視用家。想避免這個情況，就要多留意 Router 上的數據使用情況，保持裝置更新，以使用已修復漏洞的版本。同時，也能使用保安、加密功能更佳的Router，避免黑客由 Router 中駭入其他裝置。