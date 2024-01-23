SEED Freedom被指忘本：冇晒SEED味？｜《SEED》20周年電影《SEED Freedom》1月26號就上映，有網民又大大力批評新作四圍左抄右抄「冇晒SEED味」，似乎高達fans一般都無法接受新事物。BANDAI Namco FilmWorks 執行製作人小形尚弘卻在宣傳《SEED F》時大讚另一部被指「搞衰高達個招牌」的不孝女《水星的魔女》，是《SEED》播出20年以來最成功的高達！真教盲反老人情何以堪！可悲又可憐！



SEED比水星魔女更低質？

原來《SEED》系列都已經有20年歷史，可能人老了就接受不了新事物（當年15歲睇Seed今年都35歲了），在香港最大型高達討論群組「高達同好聚GUNDAM」上，有網民投訴《SEED Freedom》中拉克絲穿起EVA式的緊身駕駛服及高踭鞋駕駛機動戰士打仗：「完全失去系列風格，咁就冇晒SEED味啦！」更指SEED比水星更差，覺得：「到底係呢個年代啲口味係咁呃，定係其實呢啲係福田自己啲屎橋嚟？」但其實甚麼才是「SEED味」？有網民留言就笑：「SEED向來都係咁左抄右抄，好睇就得何必認真。」

基拉阿斯蘭廿年前是BL界紅人？

究竟SEED新作應該去懷舊？還是要加入新事物以配合當今的動畫界？BANDAI Namco FilmWorks 執行製作人小形尚弘就認為動畫的受眾在近5年來大大改變了，BANDAI和高達也要配合而作出變化。其實，20年前《SEED》也是以破舊立新為目標而誕生，所謂SEED味本來就係服務fans，並沒有為自己定下甚麼框框：「當時我們以21世紀的元祖高達為目標製作《SEED》，成功吸引到包括女性在內的新高達粉絲，2022年起在《水星》播出後，我們感受到市場有《SEED》廿年前推出時期一樣的良好反應，整個產業都朝著正確的方向發展。」很多人討厭《水星魔女》兩位女主角同性結婚，但很多人不知道，基拉阿斯蘭這對CP廿年前也是BL界紅人，記者自己就認識一位女動畫迷，表示基拉阿斯蘭是她看BL的初心和契。

記者自己就認識一位女動畫迷，表示基拉阿斯蘭CP是她看BL的初心和契。

型男美女、三角戀元素SEED Freedom樣樣齊。相信十幾歲女飯不會想看《德安之島》、睇阿寶養棉羊。

《水星》改變了高達男女fans比例

在2022年至23年連續兩年播出的《水星的魔女》，收視並沒有特別標青，卻成功以同性求婚、手拍番茄等情節在社交媒體引起話題，YOASOBI主唱的《祝福》也是全球大hit之作。只是有一批老派fans批評《水星》沒有軍事風，悲壯、史詩式、反映戰場上的殘酷等元素根本不應叫做高達。但BANDAI高層的想法卻是相反的，他們認為要延續高達這個老品牌，一定要不斷吸收新fans；他們打造《水星》時，就以引起話題、吸收年輕的新fans為目標：「故事唔有趣，拍得幾靚都係白費功夫，投資開拍一部電視播出的長篇《高達》新動畫，收視當然是一個成績指標，但《水星》為高達系列帶來的好處不只於此。一直以來高達系列的男女fans比例為9：1，但《水星》就做出7：3的新比例，而且新fans過半數都是年輕人。」

有人認為高達不應該加入新元素取悅年輕觀眾，可悲又可憐！

有人認為女人不應該睇高達，如果新高達面向女性，等如背叛長年支持的男性老戰友。

小形尚弘直接指《水星的魔女》是《SEED》播出20年前最成功的高達作品。「《水星》是集齊天時地利人和，選對了時機誕生的重要作品。我們在《水星》的公眾活動中更發現，有小朋友要家長帶他們來看高達，更有情侶手拖手到場。這是高達系列很久都未曾有的反應。」

《水星的魔女》吸引了很多新女飯和年輕fans，注入新動力和消費力。

HG 1/144 風靈高達模型，刷新了高達主角機模型的全球總出貨量。

新fans需要的是引導、不是互罵

其實，不同風格的高達作品仍然會平均地製作新作品，整個系列有足夠的新fans，才能永續下去，今天他們只想看囡囡，但可以慢慢引導新粉絲看軍事風格的高達，正因如此，BANDAI才會在《水星》1、2季中間的空檔播出幾部高達舊作：《閃光的凱撒衛》、《高達NT》、《雷霆宙域Thunderbolt》，吸引新fans接觸其他高達作品。