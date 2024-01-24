Palworld明抄寶可夢、網民反對聲為何少過原神？｜《Palworld 幻獸帕魯》是由日本開發商Pocket Pair推出的動作冒險生存遊戲，整個世界觀和怪獸的造型，擺明就在模仿任天堂的搖錢樹《Pokemon》，在Steam平台發售後4天內售出600萬套，成績驚人！老任最強法務部幾時動手就不得而知，不過近日網民就開始問：今次Palworld的「致敬」成份比 原神 及 神魔之塔 都要重，為何網民、PKM訓練員、甚至任廚都沒有多加批評，反而玩埋一份？



無論是《原神》推出時被指抄襲任天堂Switch的《薩爾達傳說：荒野之息》，又或是再遠一點，港產三消方塊手遊《神魔之塔》被指抄襲《Puzzle & Dragons》，網民和玩家均會群起抵制。網民「紫悅」卻發現連登討論區上「點解反palworld既聲音少過神魔、原神」。

Palworld幻獸帕魯全球熱賣 4天銷量破三千萬：任天堂要坐不住了

《Palworld 幻獸帕魯》有很重的《精靈寶可夢》Pokemon 的影子

+ 8

原神（圖右）在推出早期處處可見Zelda BOTW（圖左）的影子。

2013年，有大量反對者在香港動漫節包圍《神魔之塔》製作公司madhead的攤位。

網民回應簡短「因為好玩囉 咩呀」「佢哋自己有玩咪唔反」「依家趁有10%折買定先，等任天堂告佢時退game退錢」又認為「原神咪話你聽抄都可以大賣 原來冇後果，以後陸續有黎」有人指「抄到一眼睇得出、就唔應該支持，利申:三隻GAME都無玩過無買過」卻收到40幾個負評，難道是因為被說中了：連登仔其實是對人不對事（原神為中國製、神魔是香港製），根本不介意遊戲抄襲，今次《Palworld》為日本game就抄襲都ok、無人抵制，不知是否講因為「真話唔好講」，發文收到155個負評。

連登討論區截圖

日本那邊反應又如何呢？向來做PKM片，有70萬Subscribed 的 YouTuber「もこうの切り抜き狩り講座」，也開始做起《Palworld》的直播，被問到遊戲被指抄襲，對製作人不尊重，為何還要做直播？甚至有人認為那麼多直播主做Live，是因為收了《Palworld》的廠商錢。

YouTuber「もこうの切り抜き狩り講座」大罵Pokemon做得不好，才會令Palworld彈出。

「もこうの切り抜き狩り講座」回應：「直播主不是製作人，只要遊戲內容有趣就會做，如此而已。不如你反過來想想，為何《Palworld》會大hit？是因為《Pokemon》近年的新作都做得很粗淺，多bug又不好玩！如果任天堂好好正視fans的不滿，《Palworld》才不會如此大賣。還有就是，你幾時才肯出新硬件？Switch的畫質和性能如此低下，你叫玩家怎樣不會轉戰Steam玩PC遊戲《Palworld》？」

甚至有網民製作了 《Palworld》的Pokemon MOD，不過已正式被任天堂司法禁絕。

有fans留言同意 YouTuber 的看法，更表示：「就算我有玩《Palworld》，都不會放棄PKM，希望今次可以令任天堂覺得有威脅，認真一點做好PKM系列。」不過也有人不同意「原神抄完Zelda今次到Pokemon？不了！」不知各位又有沒有試過《Palworld》，真的那麼好玩嗎？

Pokemon 朱紫 bug 臭虫多多，比如FPS下跌、Lag機、地圖崩潰，而且任天堂遲遲不更新軟件修復問題，有外國YouTuber將一系列錯誤輯成影片。