京阿尼縱火兇徒青葉真司被判死刑｜製作過《涼宮春日》、《吹響吧！上低音號》等傑作的日本京都動畫（京都アニメーション，京阿尼）工作室，2019年慘遭縱火、導致36位工作人員喪生、32人輕至重傷，事件經多年審理，今日終於在京都地方裁判所審決，庭上一致裁定被告青葉真司（45歲）並無精神問題，負責對罪行負甘刑事責任，被判死刑。



當日於案發現場附近，有CCTV錄得兇徒樣貌。

事件發生於2019年7月18日，被告自己亦在現場受傷，一直住院治療至2020年5月才被逮捕。控辯雙方在庭上一直就被告青葉真司是否有刑事責任能力，辯方一直指被告有嚴重妄想症，處於精神錯亂或精神惡化的狀態。最終增田裁判長認為被告一直清楚自己在做甚麼：「事件發生時，他並未處於精神錯亂或精神惡化的狀態。」並指被告自尊心過高，遇到問題就會變得咄咄逼人，而使用汽油縱火的犯罪方法是「基於被告人自己的思維方式和知識，並且有幾乎沒有證據表明妄想的影響。」

位於京都的京都アニメーション京阿尼工作室，如今已經不存在。

青葉真司一直指放火原因是京阿尼抄襲了他提交給京阿尼參與競選但沒入圍的「劇本」，自己沒法入行，卻有女性在京阿尼負任動畫監督，令他非常不滿。檢察官指這次攻擊是「出於無理怨恨而進行的報復，並指這是日本刑事審判史上迄今受害者人數最多的一次」因為要求判處死刑。