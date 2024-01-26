Audi A8 e-tron抵港｜不少車迷期待已久的Audi全新純電旗艦SUV車型A8 e-tron系列終於正式登場，並首次在港展出於奧迪太古旗艦店，接受預約試駕。作為Audi 推向純電車時代的最新力作，A8 e-tron在動力表現、續航力以及駕駛樂趣各方面均有卓越表現，相信定必成為電動車市場中最引人注目的新車。



動力悍將性能媲美跑車

動力方面，A8 e-tron採用三摩打設計，分佈於前後軸，總輸出高達370kW。這讓這款接近5米長的大型SUV，只需4.5秒就能完成0-100km/h的加速，動力絕對可以媲美跑車。而且A8 e-tron能靈活分配前後軸扭力，強大的電動四驅系統讓其即使在崎嶇路面也動力十足。

在續航力上，A8 e-tron同樣表現突出，SUV版本最高續航力可達458公里，Sportback揭背版本更高達471公里，遠超一般電動車型，可謂電動車中的長跑手。充電方面亦十分便利，支持170kW高速充電，只需約30分鐘即可充電至80%，非常適合作長途駕駛之用。

Audi SQ8 e-tron

科技感十足駕馭掌握

A8 e-tron 動力強勁之餘，車廂空間也十分優越。2.9米軸距為乘客提供充裕空間，車廂設有四區恆溫系統、全景天窗、高端Bang & Olufsen音響等設施，配合氣氛燈營造頂級享受。高速行駕時，先進的空氣懸掛系統可主動調節車身高度，提升穩定性。轉向系統反應更為直接，讓A8 e-tron駕馭感大為提升，即使在彎路也游刃有餘。新車更配備多款駕駛輔助科技，例如自動緊急煞車系統、主動轉向輔助等，在保障駕駛安全之餘，也減輕駕駛者的負擔。車上直觀的控制界面以及Virtual Cockpit數碼儀表板，也提高了操作的便利性。

全新純電 Audi SQ8 e-tron 和 SQ8 Sportback e-tron 已經正式抵港及接受預訂。一換一計Audi SQ8 e-tron 售價為 $1,269,000起，Audi SQ8 Sportback e-tron 售價為$1,299,000 起。現已於Audi太古城旗艦陳列室展出並開放預約試駕。車迷更同時亦可升級至Launch edition，升級至22 吋 Audi Sport 輪圈、Black-styling 亮黑套件、Head-up display 平視式資訊顯示系統、S 標誌運動前排座椅等。