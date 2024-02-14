隨著龍年的來臨、Google精心策劃一系列科技遊戲、讓大家在新年團聚時刻可以盡情歡樂。利用AI技術、我們可以玩「動物剪影」遊戲、以手型剪影變出生肖圖案;召喚AR「恐龍」、與小朋友跳起「恐龍舞」。這些創意十足的遊戲、於傳統佳節中感受到科技和創新所帶來的樂趣。



「影子藝術」DIY 十二生肖

Google的「影子藝術」遊戲、運用AI辨識我們的手勢剪影、將之變幻為豬、鼠、虎等十二生肖圖案。全家一起比畫生肖剪影、即刻變身AI藝術家、絕對是個與親友同歡的好遊戲。善用科技與傳統元素的完美結合、締造出獨特的新年樂趣。

「影子藝術」DIY 十二生肖

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AR召喚「恐龍」 親子同舞動感十足

如果想與小朋友開心過新年、就不能錯過Google的AR「恐龍」遊戲。輕鬆幾步就可以召喚出栩栩如生的3D恐龍模型、與孩子一起觀察細節、互動、拍照留念。最有趣的是與恐龍一起跳「恐龍舞」、絕對能笑逐顏開。藉著科技的力量、孩子們可以在新年與這些古老的史前生物近距離接觸。

AR召喚「恐龍」 親子同舞動感十足

探索新景點 龍年行大運

踏入龍年、不妨計劃一次別開生面、與龍相關的行山之旅。善用Google地圖、可以設計出一條龍形路線、龍脊途經摩星嶺、凌霄閣等景點。還可以預覽沿途風景、掌握天氣及交通情況、讓旅程更順暢。Google地圖的精準導航、助你在新年度過別具意義的行大運。

Google相簿一鍵傳送快樂

新年期間大家會拍下不少美照留念。Google相簿提供了非常便利的相簿分享功能、無論你是Android還是iOS裝置、都可以用它快速分享高清照片。只需一鍵、就可將美好時刻與親友分享。新年同樂刻骨銘心的照片、絕對值得妥善保存、並與心儀的人一起回味。

Circle to Search 一鍵搜尋

Google 的全新 Circle to Search 功能、讓我們可以快速搜尋眼前的圖片、文字內容。無論是網絡笑話、親友短訊中的有趣片段、只需用手指圈選或點擊、就可馬上查看更多相關資訊。新年期間遇到不明白的事情也能一鍵探索、真是十分便利。

Google即玩隱藏遊戲

用家可以一鍵搜尋 Google 手機的隱藏遊戲彩蛋，不管是經典的「食鬼」、「踩地雷」，還是刺激的「過三關」，均適合與小朋友一齊玩！