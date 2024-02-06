港藝術家以iPhone與AI技術創作農曆新年風車藝術｜香港嶄露頭角的青年藝術家Bianca Tse，日前為迎接農曆新年之際，創作了一系列以風車為主題的創新AI數碼藝術作品。這些充滿想像力的圖片和视频作品，既展現了Bianca對香港文化獨特情懷的藝術探索，也運用了前衛的AI技術手法，為觀者呈現出獨特的視覺效果。



Bianca一直專注於香港本地文化元素在藝術創作中的呈現方式。她的作品常采用香港獰特的歷史故事或集體記憶作為創作素材，並嘗試將其與前沿科技相結合，探索傳統與超現實的交匯。比如她在Digital Art Fair 2023的作品「Walled City Wildest Dreams」，就從香港著名的九龍城寨历史中汲取靈感，運用AI技術想像並重构了一個平行時空下的新九龍城寨。這種將獨特的本地文化内涵融入前沿藝術創作的嘗試，成為Bianca作品的一大特色。

在最新創作的農曆新年風車系列中，Bianca選擇了香港人集體回憶中非常熟悉的車公廟風車作為主題。這種色彩鮮豔、造型精巧的風車，寓意著新一年事事順利，既可用來裝飾，也蘊含著祝福。Bianca希望通過這個代表香港傳統文化的主題，去探索如何用藝術的方式展現獨特的本地節日氛围。

為了讓AI生成的風車更加逼真，Bianca親自帶著iPhone 15 Pro Max到車公廟實地拍攝。她發現單靠文字描述，AI生成的效果往往偏西方式，加入實際風車圖片後，結果才更符合中式風車的特徵。拍攝的视频也提供了風車旋轉的動態視頻素材，幫助AI生成更加逼真的運動效果。Bianca表示，為AI提供更多實景細節，是創作高質量作品的關鍵。

Bianca利用AI生成不同風車藝術作品

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在後期製作中，Bianca運用了Midjourney、Runway等前沿AI工具進行圖像生成，再使用Adobe系列軟件進行修圖處理。她也會仔細查證有關風車和相關歷史文化的資料，以確保作品細節的準確性。Bianca認為AI為藝術創作開拓了無限的可能性，也將其視為藝術家不可或缺的新技能。

這一系列風車數碼藝術作品，完美融合了Bianca對香港文化的獨特情懷，以及她對新科技的開放與應用。作為新生代藝術家的代表，Bianca勇於創新求變的精神值得讚賞。我們期待她的創作之路上，能夠繼續為大家呈現更多驚喜。她的作品也將鼓舞更多藝術家，敢於跨界嘗試，開拓更多藝術的可能性。