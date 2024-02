周末去處|LINE Friends 河童BROWN 又一城慈善義賣Pop Up Store|由即日起至3月3日,LINE FRIENDS與玩具品牌URDU在又一城LG2層中庭大搞慈善義賣Pop Up Store《LINE FRIENDS meets URDU - LOVE IN FUKUHEYA CHARITY ROADSHOW》,全港限量380個慈善義賣特別版「河童BROWN 」收益扣除成本後會撥捐保良局。另外同場又有全新「雷神BROWN」、「狸貓BROWN(黑金別注版)」⁠「GOOD LUCK BROWN 盲盒系列(第二彈)」首發/⁠率先賣。



限定店尤如一所日式神社,左右訪邊有「雷神BROWN」石雕像(仲有個太鼓可以影相拍片)以及「河童 BROWN」湖泊打卡位。

限定店尤如一所日式神社(鍾世傑 攝)

「雷神BROWN」石雕像(鍾世傑 攝)

「河童 BROWN」湖泊打卡位。(鍾世傑 攝)

是次慈善義賣活動將設限購及排隊安排:LINE FRIENDS meets URDU福部屋「河童BROWN」18cm、「狸貓BROWN」19cm及「雷神BROWN」21cm潮玩擺件,每款產品設每人限購一個,數量有限,售完即止。即日開售,早上10時開始排隊,並於中午12時開始營運。顧客可依照排隊次序到店參觀及選購。

特別版「河童BROWN 」($880)收益扣除成本後會撥捐保良局。另外同場又有全新「雷神BROWN」$980、「狸貓BROWN(黑金別注版)」$980(鍾世傑 攝)

上水 BANDAI x SPOT春の扭蛋駅

BANDAI扭蛋於上水匯舉行「春の扭蛋駅」活動,場內有超過350部扭蛋機,款式包括《SPY X FAMILY》、《海賊王》、《麵包超人》、Sanrio角色、《蠟筆小新》、《多啦A夢》、《精靈寶可夢》、《光之美少女》、《MOFUSAND》

上水 BANDAI x SPOT春の扭蛋駅

日期: 2024年2月23日至3月14日

時間: 上午11時至下午8時

地點: 上水龍琛路48號 上水匯 SPOT - 2樓中庭



PC狗35周年聯乘大叔拉麵

位於荔枝角D2二期的「大叔拉麵」,生招牌江大叔本身就是來自台灣插畫角色,近日他們與Sanrio合舉Pochacco(港人稱他為PC狗)出道35周年,除了一系列特色食物,更推出三款Pochacco Pins 襟針,而包晒頭巾和圍裙的拉麵店長造型Pochacco公仔擺設,亦會作期間限量發售,產品價錢及購買方式會在2024年2月29日大叔拉麵店內公布、數量有限送完即止。大叔拉麵(荔枝角長順街15號D2 Place TWO 3樓314號舖/5368 6323)

Pochacco 開瓶器拉麵套餐,有得食,又有咁靚嘅開瓶器禮品

三款Pochacco Pins 襟針